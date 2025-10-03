Gegenpressing: Vušković može do neslućenih visina

Podijeli :

Ispred nas je četvrto bundesligaško kolo, a u skladu s time dolazi i novi Gegenpressing koji su za vas pripremili Josip Juraj Pajvot i Ivan Ivković. Osim najave brojnih utakmica koje nas ovaj vikend čekaju u Njemačkoj, naš dvojac posebno se dotaknuo i hrvatskog braniča Luke Vuškovića koji briljira na početku sezone u dresu HSV-a.