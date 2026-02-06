Gegenpressing: Vušković će sljedeće sezone u jednog od velikana

Podijeli :

Naši stručnjaci za njemački nogomet - Ivan Ivković i Josip Juraj Pajvot - analizirali su najnovija s tamošnjih travnjaka u novom izdanju emisije Gegenpressing. Najviše pažnje poklonili su Luki Vuškoviću koji nastavlja briljirati u dresu HSV-a. Već ionako sjajni dosadašnji dio sezone, okrunio je golom protiv Bayerna.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.