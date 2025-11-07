Gegenpressing: Iza većine Hrvata je prvi dio sezone za zaborav

U petak započinje 10. kolo Bundeslige utakmicom Werdera i Wolfsburga, a tom prilikom naši Josip Juraj Pajvot i Ivan Ivković su za vas priredili novo izdanje Gegenpressinga u kojem je najviše riječi bilo posvećeno hrvatskim igračima u njemačkom klupskom nogometu.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
