Gegenpressing: Borussijin bek zaludio nogometni svijet

Bundesliga 20. velj 202618:22 0 komentara

Večeras započinje 23. kolo Bundeslige u kojem će snage odmjeriti Mainz i HSV, a naši stručnjaci za Bundesligu Josip Juraj Pajvot i Ivan Ivković najavili su nadolazeće utakmice pred nama. Poseban fokus je bio i na Julianu Ryersonu, zvijezdi Borussije iz Dortmunda koji je zapeo za oko brojnim klubovima.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

