Gegenpressing: Bayernova polusezona za povijest, Hrvati položili ispit

Nakon 15 kola Bundeslige, Bayern ima +9 u odnosu na drugoplasiranu Borussiju Dortmund koju vodi Niko Kovač. Sada slijedi kratka pauza do 9. siječnja, a povodom toga naši komentatori Josip Juraj Pajvot i Ivan Ivković donose vam rekapitulaciju prvog dijela sezone u posljednjoj epizodi "Gegenpressinga" za 2025. godinu. Uživajte!

