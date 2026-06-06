Etto za SK: Nismo spremni za zlato, Brazilci su u jednom zaostali

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Gost u našem Mundijal Specijalu bio je bivši igrač Dinama Etto, koji je u gostovanju kod Denisa Draganovića predstavio reprezentaciju Brazila, smještenu u skupinu C s Marokom, Haitijem i Škotskom.

Brazil od 2002. čeka na finale i novo zlato na Svjetskim prvenstvima. Nakon niza razočaranja u proteklih više od 20 godina, među kojima daleko najviše peče šokantan 1-7 poraz u polufinalu od Njemačke pred svojim navijačima 2014. te eliminacija na penale protiv Hrvatske u Kataru, na izborničku klupu zasjeo je veliki Carlo Ancelotti i pobudio nadu u veće dosege.

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Šanse svoje zemlje na Svjetskom prvenstvu komentirao je bivši dinamovac Etto, koji je u Mundijal Specijalu našeg Denisa Draganovića otkrio sve pojedinosti koje trebamo znati o Selecau uoči početka natjecanja.

“Zadnja dva, tri svjetska prvenstva nisu bila na razini očekivanja. Mislim da smo mi Brazilci malo zaostali naspram ostalih reprezentacija jer nismo na vrijeme napravili selekciju i doveli se u poziciju da se borimo za titulu.”

Potom je prokomentirao dolazak talijanskog stratega Carla Ancelottija na poziciju izbornika. Riječ je o potezu kojem se malo tko nadao, s obzirom na to da su se na klupi Brazila gotovo po pravilu izmjenjivali južnoamerički stručnjaci, ali i zbog činjenice da je Talijanu ovo prvi izbornički posao nakon niza velebnih uspjeha u klupskom nogometu.

“Nismo očekivali da će doći stranac, ali kada smo čuli tko dolazi, odmah su porasla očekivanja od rezultata na Svjetskom prvenstvu. S obzirom na to da nismo napravili pravu selekciju, on je morao vraćati igrače poput Casemira, koje dobro poznaje i koji će za njega dati sve od sebe, Ipak mislim da Brazil nije ni blizu pet favorita, po meni nismo spremni boriti se za titulu.”

Osvrnuo se i na Neymarov poziv, kao i to što je bez njega ostao Chelseajev Joao Pedro. Usprkos tome što je bio najbolji igrač (loše) sezone londonske momčadi, prednost na popisu putnika za Ameriku dobio je Igor Thiago, napadač Brentforda koji je u Premier ligi zabio impresivna 22 gola.

“Uvijek sam bio za povratak Neymara jer on donosi puno kvalitete. Nije na razini na kojoj je bio u Barceloni i PSG-u, ali u situaciji jedan-na-jedan može proći apsolutno svakoga. Sigurno neće biti u prvih 11, ali uvijek može pomoći. Ne bih ga uspoređivao s Pedrom jer ne igraju istu poziciju. Rekao bih da je Igor Thiago bio taj koji je dobio prednost spram Pedra, ali ne znam kriterij po kojem je donesena ta odluka.”

Dotaknuo se i tuge koju je proživljavao sa svojim sunarodnjacima tijekom razočaravajućih rezultata na Svjetskom prvenstvu 2014. godine u svojoj zemlji.

“Dosta ljudi je tada reklo da više nikad neće gledati Brazil i da neće navijati za našu reprezentaciju nakon poraza od Njemačke. Sada se tek vraćaju u redove navijača”, rekao je bivši desni bek pa se prisjetio poraza protiv Hrvatske u četvrtfinalu u Kataru:

“Očekivao sam da će Hrvatska pobijediti. Rekli su mi da nisam normalan, ali znam ovdašnji mentalitet i način razmišljanja. Mi čim povedemo mislimo da je sve gotovo i prestanemo s napadima. Mislili smo da će se Hrvatska predati. Izjednačili su i prošli na penale. Meni je srce podijeljeno pa mi je bilo i drago zbog prolaska.”

Etto je otkrio i kakve nastupe Brazilci očekuju od svoje reprezentacije na Mundijalu, ali i kako izgleda život u Brazilu dok traje ludilo Svjetsko prvenstva. Što je još rekao, pogledajte u videu iznad teksta, a pogledajte i cijelu emisiju: