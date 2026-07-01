Džeko o podcjenjivanju BiH: ‘Sjetimo se kako su Nijemci pričali o Paragvaju pa su na kraju ispali’

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko poručio je da je momčad u potpunosti svjesna težine nadolazeće utakmice protiv Sjedinjenih Američkih Država u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva, no istaknuo je kako "Zmajevi" nisu slučajno izborili mjesto među 32 najbolje reprezentacije te vjeruje da imaju kvalitetu za plasman u sljedeći krug natjecanja.
Za početak je kapetan Zmajeva govorio o tome je li mu ovo najveća utakmica u karijeri.
“Iskreno, ne znam je li ovo najveća utakmica do sada, ali što se tiče Svjetskog prvenstva sigurno jeste, s obzirom na to da smo prvi put izborili nokaut fazu. Ponavljam, prvi put smo ovdje, tako da je ovo potpuno novo iskustvo za cijelu ekipu, posebno za mlađe igrače, pa na kraju i za mene”, rekao je Džeko.
Zatim se dotaknuo i priča o BiH, ali i o Amerikancima.
“Cijeli svijet trenutno priča o Bosni i Hercegovini i mislim da je to najbolja moguća promocija naše države. Imamo sjajnu priliku na terenu pokazati ono što najbolje znamo. Sigurno je da nas ne čeka lagana utakmica. Amerikanci su brza i jako dobro organizirana ekipa, ali nismo ni mi tu slučajno. Imamo svoje adute i kvalitete. Svjesni smo svojih mogućnosti i vjerujemo u sebe, baš kao što smo vjerovali i uoči utakmica s Walesom i Italijom. Ekipa koja ne vjeruje ne može ni doći do ove faze”, kazao je Džeko.
U američkim medijima bilo je priča o podcjenjivanju pa se Džeko i toga dotaknuo.
“Pratio sam izjave njihovih igrača i jasno je da nas oni ne podcjenjuju. Vjerujem da to neće učiniti bez obzira na ono što govore razni stručnjaci, jer netko tko istinski razumije nogomet sigurno ne bi davao takve izjave. Sjetimo se samo kako su Nijemci govorili za Paragvaj, pa su na kraju ispali. Upravo zbog toga je nogomet najljepši sport na svijetu. Ponavljam, oni jesu favoriti jer igraju na domaćem terenu i odradili su dobru grupnu fazu, ali na terenu se nešto pita i nas”, naglasio je kapetan BiH.
Džeko smatra kako ova reprezentacija može još bolje.
“Mi smo svoj prvi cilj ostvarili samim plasmanom u nokaut-fazu. Cijela Bosna i Hercegovina je ponosna, a ponosni smo i mi na sve do sada učinjeno. Ipak, mislim da ova ekipa još uvijek nije pokazala svoj pravi maksimum na ovom Svjetskom prvenstvu. Svi smo spremni i itekako svjesni šta ova utakmica znači. Ostavit ćemo srce na terenu, dat ćemo sve od sebe, pa šta bude”, poručio je Džeko.
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