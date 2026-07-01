Džeko o podcjenjivanju BiH: ‘Sjetimo se kako su Nijemci pričali o Paragvaju pa su na kraju ispali’

Za početak je kapetan Zmajeva govorio o tome je li mu ovo najveća utakmica u karijeri.

“Iskreno, ne znam je li ovo najveća utakmica do sada, ali što se tiče Svjetskog prvenstva sigurno jeste, s obzirom na to da smo prvi put izborili nokaut fazu. Ponavljam, prvi put smo ovdje, tako da je ovo potpuno novo iskustvo za cijelu ekipu, posebno za mlađe igrače, pa na kraju i za mene”, rekao je Džeko.

Zatim se dotaknuo i priča o BiH, ali i o Amerikancima.