Dinko Jeličić za SK: ‘Bilo kakvo podcjenjivanje Ronalda može biti kobno za Hrvatsku’

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Hrvatska reprezentacija noćas od jedan sat nakon ponoći igra svoju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. U Torontu će Vatreni igrati protiv Portugala, a povodom toga je naša Ines Švagelj u emisiji Jutro SK ugostila hrvatskog trenera Dinka Jeličića koji je u Al-Nassru kratko trenirao i Cristiana Ronalda.

Prvi dio razgovora hrvatski trener posvetio je analizi igre Portugala u dosadašnjem dijelu Svjetskog prvenstva. Spomenuo je manjak dinamike u njihovoj igri te ipak određeni skok u samopouzdanju nakon uvjerljive pobjede protiv Uzbekistana.

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Također je istaknuo potencijalne mane koje Hrvatska može iskoristiti. Rekao je da Portugal ostavlja puno prostora po bekovskim pozicijama kada na krilima koristi igrače koji vole ulaziti u sredinu (Bernardo Silva, Joao Felix) u odnosu kada tu poziciju okupira igrač koji voli držati širinu (Rafael Leao).

Nakon toga se dotaknuo i Cristiana Ronalda o kojem se posljednjih dana priča u negativnom tonu. Jeličić ističe kako se ta tema predimenzionira jer je on, unatoč godinama, i dalje dovoljno kvalitetan kazniti i najmanje greške. Rekao je kako ga Hrvatska nikako ne može podcijeniti jer bi to moglo biti kobno.

Hrvatski trener kasnije je pričao i o pojedincima na Svjetskom prvenstvu gdje je posebno pohvalio Luku Modrića i Ivana Perišića. Istaknuo je kako pokazuju pravi put mlađim hrvatskim reprezentativcima i da je sve lakše kada se oni, s toliko godina karijere iza sebe, bore na takav način. O prognozi utakmice Hrvatske i Portugala je rekao da vidi produžetke, a možda i penale.

Za kraj je pričao o Bosni i Hercegovini i njihovom nastupu na Mundijalu. Govorio je o tome kako je emotivno pratio nastupe Zmajeva, ali da je SAD ipak znatno motoričnija reprezentacija. Pohvalio je i rad njihovog Saveza koji postupa kao Hrvatski nogomtni savez s akvizicijama dijasporskih igrača, ali smatra kako ima i dovoljno talenta unutar same zemlje.

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