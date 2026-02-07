Dejan Ljubičić samo za SK: ‘Mogao sam bolje i u Dinamu, Boban je veliki čovjek, a Kovačeviću je bilo teško’

Podijeli :

Sport Klub

Nakon samo pola godine Dejan Ljubičić napustio je Dinamo i iz Maksimira preselio u Schalke, vodeću momčad 'Cvajte' koju pratimo na kanalima Sport Kluba. Uz sve treninge i obaveze koje ima, našao je vremena i za Sport Klub i po prvi put je dao duži intervju nakon odlaska iz Dinama našoj Ines Švagelj.

Kako je u Gelsenkirchenu, povratak je to u Njemačku, jesu li sad srce i duša na mjestu?

“Pa je, je ogroman klub. Prvi dan se odmah to vidjelo, kad su me dočekali. Bio sam i na utakmici kad su igrali doma. I to je stvarno takva atmosfera. Baš mi je drago da sam opet u Njemačkoj.”

Kako je došlo do tog transfera u Schalke, sve se to brzo i neočekivano dogodilo, mi novinari te nismo ni stigli ispratiti kako treba?

“Pa da, da iskreno kažem, bilo je to duže vrijeme već tema, da bi mogao ići u Schalke, zato što poznajem sportskog direktora i trenera već duže vrijeme. I onda se to sve poklopilo da je na kraju bilo za mene dobro i za Dinamo da sam otišao.”

POVEZANO VIDEO / Schalke poražen u Bochumu, debitirao Dejan Ljubičić Džeko nije još ni zaigrao za Schalke, a klubu je već donio ogromnu zaradu

Kada se počelo pričati o tome?

“Pa, bilo je sigurno početkom priprema. Tad sam bio još malo bolestan, tu se već pričalo o Schalkeu i onda sam na kraju poslije utakmice protiv Steaue odlučio da mi se ide za Njemačku u Schalke.”

Bio je to neočekivan rasplet za nas, za navijače Dinama. Bili ste standardan prvotimac. Kako je došlo do toga da želite nakon samo pola godine otići iz Dinama?

“Pa, iskreno da kažem sad nemam ja lošu riječ o Dinamu. Ja sam bio sa igračima jako super. Samo što… I ja sam zahvalan Dinamu što su mi omogućili da tu mogu igrati nogomet. I navijačima, i svima u Upravi, kao što sam već i rekao. Ali na kraju je bilo, nogomet kakav se igra u Njemačkoj, ja mislim da meni više odgovara nego u Hrvatskoj. Zato sam se odlučio.”

Da se odmah nadovežem na taj nogomet koji ste rekli, kakav se igra u Njemačkoj, kakav se igra u Hrvatskoj. Rekli ste da je taj nogomet u Hrvatskoj prespor za Vas. Što ste mislili po time? Da navijačima objasnimo…

“Nisam ja to tako mislio. Rekao sam samo što sam ja trkački igrač što traži prostora. U Hrvatskoj se igra više kratki nogomet, a u Njemačkoj više duže distance. Nisam ja sad rekao da je u Hrvatskoj loš nogomet. To ste Vi opet uzeli mediji tako da…”

Uvijek smo mi mediji krivi. To tako ide. To je naš teret… Da se vratimo na Schalke. Znamo da je došla nogometna legenda Edin Džeko. Je li i on bio dodatan poticaj da potpišete za Schalke?

“Na početku kad je krenulo to sa Schalkeom, nije se pričao o Edinu Džeki. Tek malo kasnije. Naravno, on je veliki profesionalac, veliki čovjek. Par dana što sam ovdje u Schalkeu, stvarno je velika zvijezda. I baš me je drago da mogu igrati sa njim. Mogu dosta stvari naučiti od njega. To sigurno zato što je igrao u velikim klubovima. I baš me je drago i nama je cilj samo da uđemo u Bundesligu.”

Je li vam dao neki savjet po dolasku?

“Nije još, ali u igri mi je pokazao neke stvari koje mogu bolje odraditi.”

Rekli ste da je poticaj za to da dođete u Schalke bio i trener Muslić. Je li on postavio neka očekivanja od vas na početku?

“Nije. Trener me već duže zna iz Austrije. Igrao sam protiv njega kada je bio trener u Riedu, ja sam tad bio u Rapidu. Znamo se već dugo godina i nije mi on sad neki pritisak dao nego objasnio kakav je velik klub Schalke. Igrao sam već za Koln, što je isto ogroman klub. Meni je sad bitno, tek sam nov došao, da upoznam na početku igrače, da idem na treningu maksimum i najvažnije tih 14 utakmica što još imamo da dobijemo i da, kao što sam rekao, da uđemo u prvu ligu zato što sam to prošle godine sa Kolnom uspio i to mi je sad isto cilj.”

Rekli smo Schalke je u sjajnoj poziciji, vodeća je momčad druge Bundeslige, bori se za ulazak u Bundesligu. Vi znate koliko je to teško izboriti Bundesligu, kolika je teška njemačka druga liga, a kamoli onda i Bundesliga?

“Teška liga, mogu reći. Prošle godine kad sam igrao sa Kolnom igrali smo na početku jako dobar nogomet, ali izgubili smo utakmice. Onda smo nešto promijenili, onda nismo igrali atraktivno, ali pobijedili smo utakmice. Tako je, ta druga liga svakog može dobiti, ali na kraju je bitno da na kojem si mjestu i tu je nama cilj. Kao što sam rekao, što je Schalke klub za prvu ligu, tradicija, navijači, stadion, to je baš ogromno i to je nama cilj.”

Koga vidite kao najveću konkurenciju za ulazak u Bundesligu, svi ste nekako u par bodova na vrhu?

“Da, da, ima baš dobrih ekipa. Recimo sad, Elversberg igra jako dobar nogomet. Isto prošle godine su bili treći, nisu ušli na kraju. Ima dobrih ekipa, Hertha isto igra super nogomet, ali sada je u sredini. Kao što sam rekao, svakog svakog mora dobiti. Nama je bitno da u 14 utakmica sve damo od sebe, pogotovo utakmice doma.”

Odigrali ste već jednu utakmicu za Schalke, debitirali ste prošlog vikenda. Čeka Vas sad i utakmica za ovaj vikend protiv Dinamo Dresdena koju pratimo na SK5 u subotu. Kakav je bio taj prelazak ponovno u Njemačku, nakon tog Maksimira, nakon naših terena ovdje, koji nisu baš najbajniji? Navijači također, atmosfera?

“Bio sam samo pola godine, pa nije bilo toliko teško. Ali što se tiče stadiona i navijača, to je stvarno velika razlika. Baš mi je drago i jedva čekam da odigram tu utakmicu u subotu kod kuće, zato što sam igrao već protiv Schalkea s Kolnom i znam kakva je tu atmosfera.”

Kako vidite Bundesligu ove sezone? Bayern je tu uvjerljiv, trebamo li pričati o tome tko će biti prvak?

“Bayern je uvijek tu favorit da osvoje. Imaju jako dobrog trenera, Kompanyja, jako dobru ekipu. Imaju i ove godine šansu da osvoje Ligu prvaka zato što su, kad se gleda Bayern, vidi se da je to ekipa da svatko daje sve od sebe. Ja mislim da će na kraju osvojiti prvenstvo.”

Godinu dana je već naš hrvatski trener Niko Kovač u Borussiji Dortmund. Kako vidite Borussiju? Isto su u vrhu, drugi su na tablici.

“Ja jako cijenim Niko Kovača. Meni je jako dobar trener, svugdje je to pokazao. I želim mu sve najbolje. I naravno da bi volio da ne bude odmah iz početka da se zna da Bayern će osvojiti prvenstvo, nego da bude tu naknap do kraja. I želim Niki sve najbolje u Borussiji. Znam kako je dobar trener, kao što sam rekao. “

Kada pričamo o Niki Kovaču. Bila su to šuškanja kada je bio još trener Wolfsburga, da vas je htio dovesti. Ima li istina o tome? Eto da mi novinari ne lažemo.

“Evo, to je baš istina. Tad mi je Wolfsburg dao ponudu. Ne meni, nego, naravno i meni i Kolnu ponudu, ali Koln me nije htio pustiti. To se tako dogodilo. To je nogomet, kao što sam sad bio u Dinamu pola godine i vratio sam se u Njemačku. Nikad ne znaš, ja idem uvijek dalje. I naravno da bi tad volio da me Niko Kovač trenira, ali to je nogomet, to je život i ideš uvijek dalje.”

Pa dobro, ima još vremena. Jeste li bili ljuti zbog toga što vas Koln nije tada pustio?

“Pa jesam, bilo je sigurno. Bilo je prvih par dana, a onda je opet fokus na klub gdje igraš. Zato što ti oni plaćaju tvoju plaću. I ti moraš tu sa respectom dolaziti na trening i moraš svoj maksimum dati zato što si profesionalac.”

Kad pričamo o Kolnu, koji je neki vaš najdraži trenutak iz Kolna?

“Imao sam jako dobre trenutke tamo, ajmo reći, da bi sad nešto uzeo, kada smo završili šesti i igrali Konferencijsku ligu i poslije ne znam koliko godina u Europi za Koln.”

Europa je ipak next level, ta neka viša razina. Igrali ste je sa Dinamom?

“Igrao sam sa Dinamom, ali u Bundesligi je jako teško biti šesti.”

Da pa, apsolutno, Liga petice je Liga petice. Kad pričamo o Bundesligi, imamo tu našeg hrvatskog stopera kojeg svi sad hvale, Luku Vuškovića, a imamo tu i legendu Hoffenheima, Andreja Kramarića. Kako ih vi vidite u Bundesligi? Kakvo mišljenje imate o njima?

“Oni su top igrači. Već ne znam koliko godina Kramarić u Hoffenheimu zabija golove i igra dobro. O njemu se ne treba puno pričati. To je klasa. A i Vušković sad, ne znam, koliko ima godina, 18 godina i već je tamo glavni igrač u Hamburgu. To isto nije mali klub. Veliki je pritisak igrati za Hamburg. Meni se jako sviđa i mislim da će imati veliku karijeru.”

Da, mogla bi se složiti. Pitala sam Vas kad ste dolazili na pripreme u Dinamo, kad ste postali igrač Dinama prošlog ljeta, zašto Dinamo, a ne Bundesliga? Rekli ste tada da ste htjeli oduvijek igrati za Dinamo, jer navijate za Dinamo. Je li vam sad žao za nekim propuštenim prilikama? Rekli ste mi tada da ste odbili i neke klubove iz Bundeslige?

“Da, kao što sam maloprije rekao, to je nogomet nikad ne znaš. To je istina, uvijek sam htio obući Dinamov dres, zato što sam od malih nogu navijač Dinama i uvijek ću biti navijač Dinama. Nema veze ovo što se sada desilo, to mi je bila želja.

Tad sam dobio isto dobre ponude iz Bundeslige, što sam odbio, zato što sam htio obući taj plavi dres i čast mi je da sam nosio taj dres. Nema veze kako se dogodilo i idemo dalje.”

Možemo znati koji su klubovi bili u pitanju? Pričalo se nešto o trenutno devetoj momčadi Bundeslige, Union Berlinu. Ima li tu istine?

“Ima tu isto jako puno istina, ali ne bih sad o drugim ekipama zato što sam ovdje u Schalkeu.”

Dobro, a ne žalite za time što ste tad potpisali za Dinamo? Opet je na kraju došla ta Njemačka…

“Ne žalim. Otvorila su mi se druga vrata. Došao sam u jedan od najvećih klubova u Njemačkoj, možda i u Europi. Nema veze jer su sad u drugoj ligi. Otvorila su mi se druga vrata. Došao sam u Schalke, prije par godina su igrali još Ligu prvaka. Sad mi je cilj da uđem u prvu ligu, kao što sam rekao.”

Znamo da je Schalke velik klub, znamo da je to klub s tradicijom, klub koji ima veliku navijačku bazu. Vjerujem da će vam biti odlično i u toj domaćinskoj atmosferi. Tada ste na početku priprema rekli da će Vam možda najveći šok biti ta infrastruktura u Hrvatskoj. Je li to bilo na kraju tako? Ili je bilo nečeg još?

“Bilo je sad, ali ne bih previše negativno to sve gledao….”

Može, prihvaćamo i pozitivno?

“Pozitivno mogu reći da je Dinamo najveći klub u Hrvatskoj. Ono što sam vidio, to mogu reći. Ostalo negativno to, o tom ne bih pričao, zato što se ide dalje. Želim Dinamu na kraju da osvoji titulu zato što su to jako dobri dečki.”

Dobro, ali kako Vam je bilo u Hrvatskoj? Igrati na tim hrvatskim stadionima. Drugačije je kada igrate u Austriji, Njemačkoj. Ovo je sad ipak Hrvatska?

“Drugačije je, ali to sam ja odlučio tada. Kad sam iz Kolna otišao u Dinamo, a nisam ostao u Njemačkoj, to sam ja odlučio. Znao sam što me čeka što se tiče stadiona i to. Ali, ajmo reći, opet na kraju dolaziš da igraš nogomet.”

Ta očekivanja kada ste imali pred dolazak u Dinamo i onda stvarnost. Je li se to sve poklopilo? Kako ste mislili da će biti, je li tako i bilo?

“Tako je i bilo, da.”

Boban je u svojoj poruci poručio da mu je žao zbog Vašeg odlaska. Spomenuo je to i neke druge stvari, zahvalio vam se. Kakav je bio Vaš odnos sa Bobanom?

“Jako dobar.”

On je bio neki poticaj da dođete u Dinamo, ako sam dobro shvatila?

“Je i to, mogu reći. To je istina, ali na kraju ja sam došao zbog Dinama, ne zbog Zvone. Ali jako sam bio dobar sa Zvonom i pričao smo dosta kad smo izgubili utakmice, kad smo pobjeđivali i imam jako dobro mišljenje o njemu, zato što je veliki čovjek, velika legenda u hrvatskom nogometu. Želim Zvoni sve najbolje i da osvoji sa Dinamom jako puno trofeja.”

POVEZANO Štimac za SK: U HNL se ne vraćam! Hajduk neće biti prvak, a Boban je teško proživio kraj prošle sezone Dinamo potvrdio odlazak Ljubičića! Boban: Životne okolnosti su presudile

Kažete puno je Boban pričao s Vama. Vidi se da mu je stalo do tog Dinama, ovog novog, nekog modernijeg Dinama, drugačijeg Dinama?

“Da, ja mislim da će to sve biti kako Zvone razmišlja o toj budućnosti Dinama. Kao što sam rekao, želim mu sve najbolje i bit ću uvijek navijač Dinama.”

Puno se pričalo i o treneru Mariju Kovačeviću. Došao je isto na ljeto kada i Vi. Vi ste bili standardni prvotimac. Vjerujem da ste imali dobar odnos s njime?

“Poštujem ga jako. Jako super čovjek. Kao što mislim o Zvoni, tako i o Mariju. Želim mu sve najbolje u Dinamu. Po meni je jako dobar trener. Kao što mogu reći u Dinamu, prvih mjeseci kad sam vidio kad nam nije sve dobro išlo, svi su gledali negativno, ali sad se vidjelo kakav dobar nogomet igraju. To je isto razlog zato što Marijo radi dobar posao u Dinamu.”

Nakon što ste otišli iz Dinama, on Vas je pohvalio i rekao da ste bili važan igrač, ali da ste mogli još i bolje. Slažete li se s tom izjavom i ako da, što ste mogli bolje?

“Slažem se da sam mogao bolje. Mogao sam svugdje bolje. Kad sam bio u Kolnu, u Rapidu, uvijek možeš bolje, ali nije se uklopilo sve i ja sam otišao i zahvalio se. Naravno, mogao sam i ja neke utakmice bolje odigrati, ali to je nogomet. Nikada ne znaš što te čeka.”

Ne znam koliko čitate, koliko pratite, koliko vas to uopće zanima, bile su tu kritike navijača. Kako reagirate na takve kritike? Dirali li Vas to uopće i mislite li da su bile uopće opravdane?

“Dobro, uvijek ima kritika. Bit će i uvijek kritika kad igram loše. Ali što se meni jedino nije svidjelo, to mogu iskren biti kad mi je brat igrao tu, na pogrešnoj poziciji lijevog beka. Igrao je dobre utakmice, jednu lošu utakmicu je odigrao i odmah je sve negativno. To mi se malo ne sviđa. Tu moram biti iskren. Kad odigraš jednu utakmicu loše, da je sve katastrofa. Moraš malo gledati i ljudski.”

Je li on bio poticaj da Vi dođete u Dinamo?

“To je moja odluka. Robo je, kao što sam rekao, jako dobre utakmice igrao za Dinamo. Sve sam utakmice pratio, ali na kraju je bila moja odluka. Prvo što sam ja stariji od Robe i drugo, svatko ima svoju karijeru.”

Kad pričamo o tom HNL-u. Vi ste prošli austrijsku Bundesligu, prošli Cvajtu, prošli ste njemačku Bundesligu. Kako vidite taj naš HNL? Svi uvijek pričaju kako je kvalitetniji više nego što je bio, kako ga Vi vidite? Vjerujem da mislite da ima puno mjesta za napredak još?

“Sigurno ima. Kad gledam stadion… Ajmo reći, sad pratim Robu u Grčku i kad vidim stadione, kako oni tamo imaju Olympiacos ima novi stadion, Panathinaikos radi novi stadion, AEK ima novi stadion i to malo nedostaje u Hrvatskoj. A što se tiče nogometa, nije mi loš. Najvažnije je u Hrvatskoj, mala je zemlja, moraš dati šansu mladim igračima. Zato što je to budućnost nogometa.”

Da, ali svi pričaju da je kvalitetniji baš zato što se vraćaju ta neka i velika imena, ta neka imena iz Lige Petice?

“To je isto istina.”

Ima tu svega… Koje vam je neko najljepše sjećanje na Dinamo? Vjerujem da ćete zauvijek pamtiti ona dva gola Maccabiju u Europa Ligi?

“Naravno, kad zabiješ gol, to nikad ne zaboraviš. Ajmo reći, imao sam protiv Fenerbahčea, ja sam isto jako dobro utakmicu odigrao, sam što nisam zabio i asistirao. To ću isto pamtiti. Da, uvijek možeš nešto pozitivno uzeti.”

Da prokomentiramo kratko, tu polusezonu Dinama gdje ste i Vi sudjelovali, krenuli ste nekako dobro u Europi, pa je onda malo ostalo, pa se sada ekipa opet vraća na pobjedničke staze, na plus sedam od Hajduka?

“Da, na početku je bilo, ajmo reći, bilo nas dosta novih igrača. Tu je bilo treneru Mariju isto jako teško. Imaš nezadovoljnih igrača što ne igraju puno, a tek su došli i tu se mora sve formirati. Ja mislim da sada jako dobar posao radi i siguran sam da će na kraju biti na prvom mjestu i osvojiti taj naslov.”

Dinamo je ostao bez Kulenovića. Sada je Beljo tu glavni golgeter. Znamo da je Kulenović na posudbi, ali da ima i tu opciju otkupa ugovora ako Torino ostane u Serie A, tako da vjerujem da se neće ni vraćati u Maksimir?

“To ne znam. Želim i Kuletu sve najbolje u Italiji. Znam da mu je to bila velika želja. Imam jako dobro mišljenje o Belji zato što sam igrao protiv njega u Njemačkoj. Pratio sam ga kada je igrao u Rapidu i za njega kažem da će imati po mojom mišljenju jako dobru karijeru.”

Mislite da može biti neki nositelj Dinama u budućnosti?

“Da, može biti.”

Spomenuli ste i te nezadovoljne igrače, jesu li Vam se što žalili, znamo da su sad i ti neki od nezadovoljnih igrača otišli na Cipar, u Španjolsku. Pričamo o o Mudražiji i Villaru….Bilo ih je još.

“Pa nisam ja rekao da su oni sad bili nezadovoljni.”

Ne, pričali smo da ih je bilo…

“Da, bilo je. Možda sam i ja par utakmica bio nezadovoljan. Na kraju gledaš i da osvojiš s ekipom nešto. Da Mudražija, svi znamo mu je bila velika želja da igra za Dinamo zato što je to njegov klub. I njemu isto želim, kao naravno svima, zato što sam ja lijepo vrijeme imao sa igračima, sa suigračima. To su svi dobri dečki. Villaru isto u Španjolskoj. Moglo je biti gore, otišao je u jako dobar klub. I da, kao igrač mi se i on sviđa.”

Zašto ste bili nezadovoljni, ako mogu pitati?

“Ja?”

Da, rekli ste da ste bili u nekim trenucima nezadovoljni. U kojim to trenucima?

“Pa nezadovoljan si kad ne igraš. Kad te možda trener izvadi, a ti imaš mišljenje da možeš još igrati. Ali to su sitnice i to na kraju, to je nogomet, ide se uvijek dalje i kao što sam rekao ja na trenera Marija nisam ljut, imam jako dobro mišljenje o njemu i želim mu sve najbolje u Dinamu.”

Hoćete li pratiti dalje Dinamo ili je sada fokus samo Schalke, samo Njemačka? Ono, povremeno u slobodno vrijeme, nakon utakmice stignete. Utakmice su Vam sada u ranijem terminu…

“Gledao sam, ja pratio sam sad u Danskoj i prvo poluvrijeme protiv Vukovara.”

Još za kraj, koji su neki Vaši osobni ciljevi ove sezone do kraja sezona i koji su ciljevi sa Schalkeom? Ovo drugo, vjerujem da i znamo.

“Da ostanem zdrav i to je najbitnije. Ciljevi sa Schalkeom, rekao sam već da uđemo u prvu ligu zato što je to ogroman klub i taj klub to zaslužuje i ti ljudi ovdje.”

Mislite li da možete? Vjerujete li u to?

“Vjerujem. Prošle godine sam isto vjerovao da ću ući s Kolnom i ove godine se neće ništa promijeniti.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.