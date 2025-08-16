Ćaleta-Car debitirao za Real Sociedad u remiju, Sučić ostao na klupi

Podijeli :

xRicardoxLarreinax via Guliver

U susretu prvog kola španjolskog nogometnog prvenstva Valencia i Real Sociedad su odigrali 1:1, a za goste je nastupio Duje Ćaleta-Car.

Domaćin je poveo u 57. minuti golom Diega Lopeza, a izjednačio je Takefusa Kubo tri minute kasnije.

Hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car je igrao za goste do 68. minute, dok Luka Sučić nije ulazio u igru.

U ranije odigranom susretu Barcelona je u obranu naslova krenula gostujućom pobjedom protiv Real Mallorce sa 3:0.

Sve najvažnije dogodilo se u prvom dijelu. Barca je povela u sedmoj minuti golom Raphinhe, da bi u 23. minuti Ferran Torres zabio za 2:0.

Novi problemi za domaćina stigli su u 34. minuti kada je Manu Morlanes isključen nakon što je zaradio dva žuta kartona u svega devet minuta.

U 39. minuti domaćin je ostao s devetoricom igrača na terenu. Vedat Muriqi je “pocrvenio” nakon što je visoko podignutom nogom pogodio u glavu vratara Joana Garciju.

U drugom dijelu Dani Olmo je u 70. minuti uzdrmao okvir gola. Konačnih 3:0 postavio je Lamine Yamal u četvrtoj minuti nadoknade.

Alaves je sa 2:1 porazio Levante. Toni Martinez (36) i Nahuel Tenaglia (92.) su zabili za Alaves, a Jeremy Toljan (68.) za goste.

U petak je Villarreal na El Madrigalu pobijedio Real Oviedo sa 2-0, dok je Rayo Vallecano je na gostovanju pobijedio Gironu sa 3-1.

U nedjelju su na rasporedu još tri utakmice, Celta Vigo – Getafe, Athletic Bilbao – Sevilla, te Espanyol – Atletico Madrid, u ponedjeljak igraju Elche – Real Betis, a u utorak Real Madrid – Osasuna.