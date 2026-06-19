Bjelica za SK razotkrio probleme Hrvatske i poručio: ‘S ovim sustavom Dalić neće pogriješiti protiv Paname’

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Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Svjetsko prvenstvo porazom od Engleske (2:4), a dojam nakon utakmice ostavio je mnogo upitnika, kako o taktičkim odabirima, tako i o velikom energetskom padu u drugom poluvremenu.

O razlozima poraza i taktičkim postavkama izbornika Zlatka Dalića te onome što Hrvatsku čeka u presudnim susretima protiv Paname i Gane, razgovarali smo s poznatim nogometnim trenerom Nenadom Bjelicom.

Gospodine Bjelica, kako ste vidjeli utakmicu protiv Engleske, s naglaskom na taktiku?

“Mislim da je Engleska zasluženo pobijedila. U većem dijelu utakmice bili su bolji, konkretniji na terenu, iskoristili su sve naše greške kojih je za ovu razinu bilo možda malo previše. Treba istaknuti da je Hrvatska stvarno odigrala dobro prvo poluvrijeme. Bila je čvrsta, bila je dosta agresivna, vršila je visoki presing. Nije Englezima puno dozvoljavala, iako je u nekoliko situacija, kad bi se Kane spustio primiti loptu, naša obrana ostavljena na jednom dosta širokom prostoru i dosta nam je teško bilo braniti Gordona i Maduekea. Nije bilo nekakvih opasnih situacija, golovi su pali nakon individualnih grešaka i lošeg branjenja kornera.

Mislim da je to generalno bio veliki problem u utakmici i sigurno da smo bolje branili kornere, došli do pozitivnijeg rezultata. Drugo poluvrijeme nije više bilo tako dobro, energetski smo dosta pali, nismo dobro izašli u drugo poluvrijeme. I nakon trećeg gola praktički je gol visio u zraku. Na životu nas je držao Livaković i zahvaljujući njemu nismo doživjeli veći poraz. Možemo se uhvatiti za to prvo poluvrijeme koje je bilo izuzetno kvalitetno i u kojem smo jako dobro parirali Englezima.”

Ako razgovaramo o taktici vidjeli smo dva potpuno drukčija lica Hrvatske u svakom poluvremenu?

“Što se tiče taktičkog dijela, u prvom poluvremenu i početkom drugog poluvremena smo igrali onako kako je najavio izbornik, u 5-4-1 sustavu s Baturinom i Sučićem kao dvije polušpice i s Musom u špici, te uz dva zadnja vezna, Pašalića i Modrića. U drugom poluvremenu, nakon ulaska Marca Pašalića i izlaska Luke Vuškovića, promijenili smo u 4-2-3-1 sustav, onaj isti koji smo u ovim pripremama igrali i trenirali. Mislim da je 5-4-1 više sustav u kojem se braniš u nižem bloku i pokušavaš u kontri iskoristiti prostore koje ti je ostavio protivnik. Međutim, mi smo išli s dosta visokim presingom i bilo je teško za očekivati da ćemo tijekom 90 minuta na taj način moći parirati Englezima.

S izuzetno brzim igračima kao što su Madueke i Gordon, oni su na bokovima, pogotovo na našem lijevom boku i njihovom desnom krilu, pravili jako puno problema. Teško smo se nosili s tim i sa spuštanjem Kanea. U sredini terena oni su tu pravili višak i praktički su bila četiri igrača na naša dva, na Pašalića i na Modrića, što je naravno ostavilo i traga na Luki. Braniti se na takvom velikom prostoru nije bilo jednostavno i ekipa se generalno u tom visokom presingu jako potrošila u prvom poluvremenu. Možda je i to razlog zašto u drugom poluvremenu nismo energetski bili na nivou. Međutim, izbornik je isticao da mu treba 16 igrača za tu utakmicu i vjerojatno je računao da će s igračima koje će uključiti s klupe moći održati tu visinu intenziteta i u drugom poluvremenu. Međutim, kad smo primili taj treći gol, to nas je sasjeklo i na neki način totalno srušilo moral, a možda i cijeli plan igre koji smo imali do tog trenutka.”

A koji je općenito bio najveći problem Hrvatske u igri jer neke ste već naveli?

“Ja mislim da smo imali dva problema. Generalno u cijeloj utakmici prvi problem su bili prekidi na kojima nismo bili koncentrirani, na kojima nismo bili blizu igrača. Branili smo se u nekoj miks verziji. Znači, postoji branjenje u zoni, zatim na igrača i miks varijanta u kojoj pet-šest igrača brani prostor, a tri-četiri igrača idu na protivnike. Čini mi se da je u svakom tom prekidu jedan igrač Engleza bio sam, jednom je to bio Kane i jednom je to bio njihov lijevi bek kad je na drugoj stativi promašio. Tako da smo dosta velikih problema tu imali i iz ove perspektive, možda smo trebali braniti na čovjeka. Ali ni onda ne znamo bi li to puno bolje izgledalo.

Drugi problem koji smo imali je taj intenzitet u kojem smo željeli igrati. U 5-4-1 sustavu je dosta teško igrati visoki presing 90 minuta. To moraju biti igrači koji su izuzetno spremni, koji znaju igrati taj sustav. Igrači tipa u Atalanti koji mogu igrati “jedan na jedan” po cijelom terenu. Mislim da naš profil igrača nije taj i mislim da smo na taj način teško mogli izdržati ritam 90 minuta. Bilo je za očekivati da ćemo u nekom trenutku utakmice pasti, ali kad izađeš u drugo poluvrijeme, praktički si se odmorio 15 minuta i ne bi se trebale događati takve greške kakve su se dogodile i ne bi se trebali primati golovi kakvi su se primili. Treba se uhvatiti za ono što je bilo pozitivno. Bilo je puno dobrih stvari i treba što prije zaboraviti ovu utakmicu i što bolje se pripremiti za utakmicu protiv Paname.”

Kako kao trener vidite igru s tri igrača u zadnjoj liniji i hoće li tako igrati i preostale dvije utakmice protiv Paname i Gane?

“Pa ne vidim ja nikakav problem u igri s tri otraga. Mi imamo profil igrača koji to može igrati. Isto tako na bokovima s Perišićem i Stanišićem to može dobro izgledati. U sredini imamo igrače koji isto mogu igrati u polušpici. Osim Baturine i Sučića, to može biti i Vlašić, to može biti i Mario Pašalić, to može biti i Kramarić, Luka Sučić… Imamo tu jako puno igrača koji za ovaj sustav 3-4-2-1 imaju profil da bi ga igrali. Meni je više pitanje možemo li u tom sustavu igrati 90 minuta tako visok intenzitet i visok presing. Mi nismo reprezentacija koju to karakterizira i mislim da smo se mi uvijek branili u nekom srednjem bloku ili niskom bloku i onda pokušavali kroz naš posjed i kvalitetu koju imamo, individualnu kvalitetu igrača, doći do protivničkog šesnaesterca. To nam je donijelo najbolje rezultate u povijesti koje je ostvarila ova reprezentacija s izbornikom Dalićem.”

Kako će Vatreni igrati protiv Paname?

“Što se tiče toga hoćemo li igrati protiv Paname s četvoricom u obrani ili će nastaviti s tri, on je u pripremama igrao i trojku i četvorku, tako da možemo očekivati, čak mislim da je najavio, da će protiv Paname igrati s četiri u obrani. Meni se osobno više sviđa Hrvatska od 65. minute, s krilima s Marcom Pašalićem ili s Kramarićem, Baturinom, Perišićem. To su sve igrači koji mogu igrati na toj poziciji. Bože moj, izbornik je s igračima tamo, najbolje zna tko je u kakvom stanju, fizičkom, emocionalnom, tko je spreman dati svoj maksimum u ove dvije utakmice i siguran sam da će odabrati najbolje igrače za sustav u kojem se odluči igrati. Ako budemo igrali u sustavu 4-2-3-1 koji smo igrali godinama vrlo uspješno, mislim da će onda i taj visoki presing biti lakše igrati, jer imamo na klupi puno igrača koji mogu držati intenzitet 90 minuta da stvarno možemo cijelo vrijeme vršiti pritisak na njihove vezne igrače i ne dati im da izađu. To će biti jako važno, pogotovo protiv Paname, i mislim da fokus treba apsolutno biti na ovoj prvoj utakmici, da se osvoje tri boda i da se dođe do potrebnog mira koji će nam biti važan za zadnju utakmicu protiv Gane.”

A možemo li sad malo o mladom Vuškoviću? Kako ste vidjeli njegovo vađenje iz igre u 66. minuti? Je li to bilo logično po vama, s obzirom na to da je do tada jako dobro igrao?

“Mislim da je izlazak Vuškovića bio taktičke prirode. Izbornik je htio okrenuti na četiri u obrani zadnjih dvadesetak minuta i izvadio je njega, a stavio Marca Pašalića. Bilo je za očekivati da se pokuša sve ne bi li se na neki način došlo do boda ili eventualno do pobjede. Mislim da je on odigrao korektnu utakmicu. Možda je kod trećeg gola mogao bolje reagirati. Možda je on trebao biti taj igrač koji je trebao ići napasti Bellinghama koji je nadirao s loptom, a ne očekivati da ga Pašalić stigne. On je zatvarao praktički prostor od pet metara. Mislim da je bio tamo igrač koji je mogao spriječiti igrača koji je utrčavao. Mislim da bi on puno više pomogao ekipi da je izašao na Bellinghama i probao njega spriječiti. Ali to je jedan korektan nastup za jednog dečka koji ima nemoguću budućnost i koji je sigurno jedan od igrača koji će biti nositelj Hrvatske u periodu koji je pred nama.”

Je li ova momčad tanja u odnosu na neke druge koje su osvajale medalje na Svjetskim prvenstvima?

“Pa već sam rekao, najveći problem su bili prekidi. Tu smo stvarno bili jako dekoncentrirani. Nismo bili blizu igrača. Nije bilo jasno tko koga čuva. Kad vam se dogodi tri-četiri puta da vam igrač sam kao duh šutira glavom na gol, onda je to sigurno segment u igri koji nije bio dobar. Kad vi skočite s protivnikom i on skoči malo više nego vi te vam zabije gol, onda vi tu ne možete igraču ništa prigovoriti. Međutim, kad se Kane pojavi kao duh sam u centru šesnaesterca i zabije nam gol, onda nečija odgovornost za to mora biti. Nisam ja neki veliki pobornik toga da se brani u zoni, ali izbornik i njegovi suradnici su procijenili da će se tako najbolje braniti protiv Engleza. Iz ove perspektive nije dobro ispalo, ali treba na tome raditi, treba biti fokusiran, treba se te tri-četiri sekunde koliko traje prekid napeti do kraja da se to obrani, pogotovo ako znamo da je Engleska izuzetno opasna u tome.”

Do sljedeće utakmice koju igramo u Torontu ima dovoljno vremena. Panama je velika nepoznanica i zanima nas kakve promjene u sastavu očekujete i koje bi to bile promjene da ste recimo vi izbornik?

“Teško mi je reći s ove distance, ne poznavajući situaciju unutar momčadi, što je u ovom trenutku najbolje napraviti da bi momčad bolje izgledala protiv Paname. Izbornik je tamo na licu mjesta, vidi igrače svakodnevno, zna kako dišu, zna kako se osjećaju energetski, puno razgovara s njima – i u emocionalnom i u fizičkom smislu. Sve je to važno, ima na raspolaganju 26 zdravih igrača i siguran sam da će odabrati najbolje. On je već najavljivao da će protiv Paname i Gane najvjerojatnije igrati s četvoricom u obrani, tako da je logično da se igra 4-2-3-1 or 4-3-3”, rekao je Bjelica i poručio za kraj:

“Vidjet ćemo za što će se izbornik odlučiti. To su sustavi koje smo mi igrali i kad nismo imali kvalitetno, klasično desno krilo. Mislim da u ovom trenutku u Marcu Pašaliću imamo jednog krilnog igrača koji je prodoran, koji ima dobar šut, koji je opasan po gol, koji ima dobar centaršut. Mislim da, ukoliko se odluči za taj sustav, sigurno neće pogriješiti, ali to je odluka izbornika koji je na licu mjesta s igračima i zna kako dišu i zna kako se osjećaju. Siguran sam da ćemo se energetski dobro pripremiti za tu utakmicu, da ćemo biti na dobrom nivou i da ćemo uz pomoć naših navijača doći do tri boda koja su nam neophodna da bismo prošli grupnu fazu.”