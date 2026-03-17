Bilić za SK: Valverde je u Realu ono što je bio Modrić, Bodo me podsjeća na Hajduk 90-ih

Bivši hrvatski reprezentativac Mate Bilić javio se našem Vedranu Babiću u emisiju Jutro SK i zajedno su analizirali uzvratne utakmice osmine finala Lige prvaka. Bilić je većinu svoje karijere igrao u Španjolskoj, a glavni okršaj ove večeri bit će susret Manchester Cityja i Real Madrida na Etihadu. Dotaknuli su se i ostalih utakmica, ali i 'čuda' Lige prvaka - norveškog Bodo/Glimta. Bilić je zaključio i da se u izjavama i igrača i trenera Manchester Cityja osjeti 'strah', a otkrio je i da ga Bodo/Glimt podsjeća na Hajduk iz 1995/96. godine.

