‘Bilić je trener prijatelj, ali ako to zloupotrijebite, bolje da vas nema’

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Nekadašnji hrvatski reprezentativac i bivši kapetan Hajduka Hrvoje Vejić gostovao je u programu N1 televizije kod Petra Čondića, gdje je komentirao povratak Slavena Bilića na klupu hrvatske nogometne reprezentacije nakon 14 godina. Vejić vrlo dobro poznaje legendarnog "Nanu" jer mu je bio i izbornik hrvatske reprezentacije i trener u Hajduku. U razgovoru je govorio o njegovu karakteru, načinu rada i odnosu s igračima, istaknuvši da je riječ o stručnjaku koji zna pronaći ravnotežu između bliskosti i autoriteta.

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