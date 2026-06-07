Benković za SK: Škotska ima kvalitetu za nokaut fazu Svjetskog prvenstva

Benković vjeruje kako Škotska ima dobre izglede za prolazak skupine i plasman u nokaut-fazu natjecanja:

“To je jedna jako interesantna skupina. Mislim da će tu Škotska imati prostora za napraviti taj korak dalje u nokaut-fazu. Naravno, tu uvijek postoji taj faktor sreće. Pogotovo na tim velikim natjecanjima na kojima u nekim utakmicama teško možeš izabrati favorita. Uvijek se nešto može dogoditi, ali očekujem da će proći skupinu.”

Nekadašnji mladi hrvatski reprezentativac posebno je istaknuo strast škotskih navijača, koju je iz prve ruke upoznao tijekom igranja za Celtic:

“Škoti su dosta veliki fanatici, pogotovo na klupskoj razini. Ja sam to iskusio u Celticu. Imaš osjećaj kao da svaku utakmica igraš finale Lige prvaka. Stvarno uživaš u nogometu.”

Govoreći o reprezentaciji, smatra da je interes javnosti posljednjih godina znatno porastao:

“Što se tiče reprezentacije, mislim da se to podiglo posljednjih godina. Bili su dosta euforični nakon plasmana na Svjetsko prvenstvo. Bit će zanimljiva atmosfera sa Škotima u SAD-u, jer oni su uvijek dobro društvo za slavlje i zabavu.”