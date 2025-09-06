VIDEO / Baturina: Općenito igrom nisam zadovoljan, Crnogorci će doći motivirani protiv nas

Podijeli :

Martin Baturina je zaigrao od prve minute jer se Lovro Majer razbolio u posljednji trenutak.

Igrač talijanskog Coma osvrnuo se na minimalno slavlje protiv Farskih otoka:

“Sretni smo zbog pobjede, s igrom nešto manje. Gostovanje, umjetna trava, ali kako nama, tako njima. Nismo odigrali najbolje, imamo što za pokazati za tri dana.”

Crna Gora je izgubila od Češke:

“Svi igraju nogomet, možemo očekivati još jednu tvrdu utakmicu, ali igramo kući i moramo pobijediti.”

Prokomentirao je činjenicu da je zaigrao umjesto Majera:

“Igrao sam na poziciji desnog krila, žao mi je što se razbolio u posljednji trenutak. Nije na meni da ocjenjujem svoje nastupe. Općenito igrom nisam zadovoljan, nismo bili dobri timski. Doći će motivirani, protiv Hrvatske su svi motivirani, žele se izvući, ali mi im to ne možemo dopustiti.”

Na Maksimiru će u ponedjeljak biti bolja atmosfera:

“Hvala svima što su prešli velik put, stvarno nam puno znači njihova podrška. Na Maksimiru je uvijek lijepo igrati, vjerujem da će biti dobra utakmica.”