BaSKet Mušketiri: Što se događa kada trener postane važniji od kluba?

U novoj epizodi "BaSKet Mušketira" naši Marin Mrduljaš Babo i Saša Živko ugostili su hrvatskog košarkaškog trenera Slavena Rimca. U skoro sat vremena emisije razgovaralo se o brojnim temama, između ostalog i o nedavnim utakmicama hrvatske košarkaške reprezentacije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, ali i o velikom broju trenerskih promjena u euroligaškim klubovima.

