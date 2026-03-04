Bankari, taksisti i bauštelci stižu na Maksimir: ‘Izradili smo poseban dres’

Podijeli :

Kurilovec je amaterski klub, čiju nogometnu školu pohađa 300 malih nogometaša, a pobjeda nad Istrom u gostovanje u Maksimiru (18 sati) su ih gurnule u medijsku orbitu. Predsjednik i trener gostovali su našoj emisiji Jutro SK i razgovarali s Hanom Cvijanović o tom povijesnom danu.

Bila je to jedna od najvećih kup senzacija posljednjih godina u trenutku kada je amaterski sastav iz Kurilovca, već sastavni dio Velike Gorice srušio Istru. Tako je jedan anoniman klub ušao u medijsku orbitu.

“Momčad smo pripremali da može igrati i pobijediti Istru. Pripremili smo se da možemo s njima igrati. Na našu sreću su se stvari odvijale kako smo željeli. Zabili smo dva gola, a kada su oni smanjili onda smo pribjegli našem načinu čuvanja lopte, malo smo odugovlačili igru i na kraju uspjeli. Bio je to uzvrat za jedan prijašnji poraz protiv momčadi iz Pule”, prepričao nam je trener četvrtoligaša Kurilovca Senad Harambašić.

A kako ste vi to proživjeli, pitali smo predsjednika kluba Dražena Vujnovića?

“Vjerovali smo, bila nam je to želja i cilj. Bili smo posebno ponosni.”

To su upravo čari kupa. Večeras slijedi Dinamo (18 sati), tu ste u okolici Zagreba, navijate li vi za Dinamo?

“Mi smo gradska četvrt Velike Gorice, naravno je da su uglavnom sve navijači Dinama. Mi za Modre imamo danas jednu poruku koja će biti na transparentu: Hvala Dinamo, mi te volimo, ali naše srce kuca za crveno-crne” – rekao je Vujnović.

Da li se bojite malo ove utakmice s obzirom na snagu Dinama?

“Želja za dokazivanjem, srce junačko, to je način na koji mi idemo u Maksimir. Nije se dogodilo da četvrtoligaš ide u goste. Mi igrače pripremamo da budu što je manje moguće impresionirani, morao uživati, eto imat ćemo prigodu biti jedan klub koji će među posljednjima igrati na Maksimiru jer će se on rušiti.”

Pripremili ste jedno malo iznenađenje.

“Da, izradili smo dres na kojem je grb Kurilovca i grb Dinama da nas ta utakmica zauvijek podsjeća na naš najveći uspjeh.”

U slušaju poraza vjerujem da će vam biti lakše jer ipak vam je Dinamo prirastao srcu?

“Po Gorici kruži priča, ako prođemo mi bit će velika sreća, ako prođe Dinamo opet će biti ljudi zadovoljni.”

Kako ste nagradili momčad nakon pobjede protiv Istre?

“Kod nas financije mogućnosti nisu takve. Ali kada završi sezona nešto ćemo pripremiti.”

Možete reći uvijek da je nagrada izlet u Maksimir?

“Pa da, takve su mu nagrade”, bocnuo je trener predsjednika.

Kako izgleda vaš život, treninzi, koje su karijere igrača, odnosno što rade kad ne treniraju?

“Specifičnost amaterskog sporta je infrastruktura. Mi imamo problem u trenažnom procesu. Imamo 300 igrača u klubu kroz sve kategorije. Imamo dva travnata terena, umjetnu travu, ali sve je to premalo. Dolasci na treninge su na visokoj razini i tu smo jako zadovoljni U priprema imamo pet treninga i jednu utakmicu, za vrijeme sezone je to četiri treninga”, otkrio je trener.

Kojim se poslovima bave vaši igrači?

“Tri naša igrača su polaznici akademiji HNS-a, imamo studente, dečke koji rade razno razne poslove. Kapetan radi kao pomoćnik kiparu, imamo bankara, imamo bauštelce, montažere klima uređaja, jednog koji radi na benzinskoj crpki, taksist.”

Kakav je odnosno s prvoligašem Goricom?

“Imamo poveznicu u nogometnoj školi, ako bi netko nadaren bio kod nas, otišao je u Goricu.”

Na Jugu će biti 1000 navijača Kurilovca, a po prognozama će na Zapadu biti dobar broj naših navijača. Idemo se pokazati u dobrom svjetlu.