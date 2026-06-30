Nekadašnji Ronaldov trener za N1: ‘Portugal nije sretan što igra s Hrvatskom, a situacija oko Cristiana je prenapuhana’

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Hrvatska će u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva igrati protiv Portugala protiv kojega nema još nijednu službenu pobjedu, nego tek jednu u prijateljskim utakmicama. Kako bi što bolje najavili taj susret na Mundijalu, naš Petar Čondić pozvao je u goste Dinka Jeličića, jedinog Hrvata koji je trenirao Cristiana Ronalda. Zvijezdu Portugala trenirao je u Al-Nassru 2023. godine, netom prije nego li je preuzeo posao u Gorici.

“Odgajanje afričkih igrača u Europi odigralo je veliku ulogu u njihovim uspjesima na Svjetskom prvenstvu. Većina igrača iz Maroka odgojena je europskim stilom, ali su odabrali svoju domovinu. Azija nema tu privilegiju, ali i njihovi igrači nemaju tolikih financijskih problemi pa nemaju toliki poriv za odlazak prema Europi.”

Kako vam se čini ovaj novi format Svjetskog prvenstva?

“Gledam širu sliku cijele priče i mislim da nije donijela razvodnjavanje iako sam ja očekivao to. Pokazalo se da su te ‘manje’ reprezentacije mogle konkurirati i biti nezgodne. To je pogodak s te strane, a i nema puno utakmica više kada pogledamo pojedinačne reprezentacije. Ove ekipe koje će dići do polufinala imat će utakmicu više. Prednost je i veći broj grupa pa ekipe mogu malo postepenije ulaziti u turnir.”

Kako vas se dojmio Portugal?

“Očekivao sam više od njih, oni su skup fenomenalnih individualaca, ali nisu momčadski pokazali što se očekivalo. Sustav natjecanja i njima omogućava da rastu iz utakmice i utakmicu. To je ekipa sposobna za sam vrh. Pita se tu nešto i nas i oni sigurno nisu sretni što su naišli na nas. Koliko god oni imaju pozitivan skor s nama, svjesni su da mi možemo biti nagazna mina. Nadam se da će oni zadržati tu svoju igru iz grupe jer im je nedostajalo dosta stvari kad ih usporedimo s ostalim jačim ekipama.

Ta cijela priča oko Cristiana Ronalda možda remeti atmosferu iako smatram da je to medijski predimenzionirano. Ne vjerujem da je to unutar same ekipe to toliko poremećeno. Poznavajući njega i koliko mu je bitan kolektiv jer zbog toga i on dolazi do izražaja, uvjeren sam da je predimenzionirano.”

Kako se Hrvatska treba postaviti u toj utakmici?

“Izbornik je već puno toga rekao. Svjestan je sam nekih stvari s kojima je krenuo u prvenstvo i koje nisu bile dobre. Ipak, pokazao je pravi smjer u prošloj utakmici protiv Gane, smjer koji će zadržati. Ta obrambena kompaktnost u nižem ili srednjem bloku može biti presudna jer Portugal voli s bekovima doći visoko. Ti igrači na krilima su znali dolaziti ulaziti u sredinu i ostavljali prostora na krilima i to bismo mi mogli koristiti.

Mi znamo umrtviti igru i usporiti igru i to moramo raditi. Portugal nije pokazao veliki tempo igre što me iznenadilo. Naša velika snaga je i iskustvo turnirskih utakmica, a i naši igrači su sada rasterećeni. Cilj je ostvaren i sve je sada bonus.”

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