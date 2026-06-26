Modrićev kum za SK: ‘Ovo je bio ključan potez u Lukinoj karijeri’

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U emisiji Jutro SK kod našeg Denisa Draganovića gostovao je bivši mladi reprezentativac BiH i trener Davor Landeka, koji je analizirao nastupe Zmajeva i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, a u posebnom fokusu bio je Luka Modrić s kojim je kumski povezan.

Landeka se osvrnuo na igru Hrvatske u 1:0 pobjedi nad Panamom, istaknuvši kako je i svima u taboru Vatrenih jasno da je prikazana igra bila daleko od idealne.

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“Mislim da su i izbornik i igrači svjesni da igra protiv Paname nije bila idealna. Puno su nam problema stvarali po našoj lijevoj strani, a na našu sreću nisu nas kazali. Drugo poluvrijeme bilo je bolje i pobjeda je zaslužena”, rekao je pa se osvrnuo na igranje s Lukom Modrićem u mlađim kategorijama Dinama, a potom i na posudbi u mostarskom Zrinjskom. Upravo se odlazak u bh. ligu često ističe kao ključan potez za razvoj njegove karijere, što je isticao i sam Modrić u svojoj autobiografiji.

“Brojke govore sve o Luki i njegovoj karijeri. Za mene je najbolji igrač u povijesti Balkana i tri najbolja veznjaka u povijesti na svijetu. U Zrinjskom nismo imali dobre rezultate, ali Luka se odlično snašao i bio najbolji igrač lige. Bilo je to ogromno, presudno iskustvo, što je i on sam naglašavao.”

Otkrio je i kakav je bio Modrićev status u Dinamovoj akademiji.

“Njegova pojava nije bila dovoljna da svi odmah povjeruju koliko je dobar. Ali, on je vrlo samouvjeren i dodatne kritike mogu ga samo dodatno motivirati. Bio je standardni član i u kadetima i juniorima, a kao izlazni junior otišao je u Zrinjski na posudbu, u kojem su inzistirali na njegovom dolasku”, ispričao je Landeka, koji je inače vjenčani kum hrvatskog kapetana.

U razgovoru se prisjetio igranja s legendarnim bh. napadačem Vedadom Ibiševićem te detaljno secirao igru BiH na Svjetskom prvenstvu, a što je sve istaknuo u svojoj analizi, pogledajte u videu.

Davor Landeka bio je pomoćni trener Radomira Đalovića u Rijeci te je s njime osvojio dvostruka krunu, a zajednički trenerski angažman nastavili su i u turskom prvoligašu Kayserisporu. Tijekom svoje bogate igračke karijere, Landeka je ostavio snažan trag u mostarskom Zrinjskom s kojim je 2005. godine osvojio naslov prvaka Bosne i Hercegovine te postao igrač s najviše službenih nastupa u povijesti kluba.

U nastavku profesionalne karijere ostvario je inozemni transfer u švicarski Grasshopper, dok je u najvišem rangu hrvatskog nogometa nastupao upravo za Rijeku.