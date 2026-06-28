VIDEO / Modrić o Portugalcima: ‘Sigurno im neće biti drago vidjeti nas na drugoj strani’

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Ostvarili smo prvi cilj, a sada počinje novi turnir, poručio je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nakon pobjede protiv Gane i plasmana u drugi krug Worlds Cupa.

“Ostvarili smo prvi cilj, a to je plasman u drugi krug natjecanja, sretni smo zbog toga,” kazao je Modrić u razgovoru s hrvatskim novinarima u mix zoni.

“Rastemo iz utakmice u utakmicu. U turnir smo ušli u grču zbog velikih očekivanja, kojih i mi sebi ponekad stavimo nepotrebno na leđa. Trebamo uživati, vjerujem u to da ćemo nakon svake utakmice biti bolji. Pogotovo nakon Paname, koju smo dobili na mišiće, ali smo je dobili i ona nam je podigla samopouzdanje. Siguran sam da možemo igrati još i bolje. Sada se trebamo uživati, opustiti se, pa što bude,” dodao je.

Modrić je istaknuo kako sada počinje novi turnir.

“Sretno smo zbog prvog cilja, sve osim toga bio bi podbačaj. No, sada počinje novi turnir, on što svi volimo, bit ćemo spremni. Samo treba dati sve od sebe. Vjerujemo u nas i znamo koliko smo dobri.”

Petar Sučić je nakon utakmice kazao kako je Modrić odigrao kao da ima 20 godina.

“Peri hvala na tome, odigrao je fenomenalno, pokazuje da je ne budućnost, već sadašnjost reprezentacije i svaku mu čast na igrama koje pruža otkako je ušao u reprezentaciju.”

U trenutku razgovora nije se znalo tko će biti idući suparnik “Vatrenih”, Kolumbija ili Portugal.

“Obje su velike i fenomenalne ekipe, bez obzira protiv koga ćemo igrati, borit ćemo se i dat ćemo sve od sebe. Nemam neke preferencije. Sigurno niti njima neće biti drago vidjeti nas s druge strane.”

Hrvatska je nedavno u prijateljskoj utakmici pobijedila Kolumbiju sa 2-1.

“Prijateljske utakmice su praktički drugi sport, posebno kada ih uspoređujete s utakmicama na svjetskom prvenstvu. Bez obzira na protivnika, moramo se dobro pripremiti i odigrati veliku utakmicu.”

Hrvatska je pobjednički gol zabila iz prekida.

“Prekidi su važan segment naše igre, danas se pokazalo jako važnim. Sigurno će igrati važnu ulogu u nastavku,” komentirao je Modrić.

No, opet smo i primili gol iz prekida.

“Trebamo sve analizirati, ne bi sada ulazio u to, idemo dalje. Naravno da ti nije drago kada primiš gol iz prekida, ali ne treba previše u glavu stavljati da imamo probleme u prekidima, već moramo biti opušteni i moramo raditi oni što se dogovorimo.”

Otkrio je i što im je izbornik Dalić kazao nakon susreta.

“Čestitao nam je, bio je sretan. Rekao je da se moramo odmoriti i pripremiti za dalje. Ispunili smo prvi cilj, ali želimo još više,” poručio je na kraju dodavši kako se igrači raduju novom odlasku u Toronto gdje će ih bodriti brojni hrvatski navijači.