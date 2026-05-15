Mihačić za SK: Livaković je prvi izbor, Kotarski drugi, kod trećeg golmana postoji dilema

Izbornik Zlatko Dalić uskoro će objaviti popis igrača koje će voditi na Svjetsko prvenstvo, a zasigurno se zanimljiva situacija odvija među vratarima.

Željno išščekujemo popis u ponedjeljak, a našem Vedranu Babiću u goste je stigao bivši hrvatski nogometni vratar te nekadašnji trener vratara hrvatske nogometne reprezentacije Vatroslav Mihačić koji je analizirao poziciju između vratnica uoči početka Svjetskog prvenstva.

U kakvom su stanju hrvatski vratari?

“Gospodin Dalić nema velikih problema pri izboru vratara, naravno da se kao prva opcija nameće Livaković. Na zadnja tri velika natjecanja je pokazao da se na njega može osloniti, on je na koncu konca odluku da se vrati u Dinamo temeljio na tome da bude u optimalnoj formi kad je to bude najpotrebnije. Znamo da epizoda u Gironi nije prošla najslavnije, puno vremena je izgubljeno, ali on je u zadnja tri mjeseca pokazao da je u odličnoj formi i da se na njega može računati. S obzirom da je kod Dalića vrlo teško ući, a još teže ispasti iz reprezentacije, Livaković je zasigurno prvi izbor i tu nema nikakve dileme.”

Livakovićev novi klub ili ostanak u Dinamu?

“Pa to ovisi o odlukama njega i njegovog tima, posudba u Gironi je bila promašaj, nije bilo dobro pripremljeno. Tu će ulogu imati i Fenerbahče na koji će način tretirati Livakovića, ali u svakom slučaju nakon SP-a bi trebao izabrati novi klub.”

“Kotarski je sigurno u ovom trenutku broj 2, u datom momentu, ne daj Bože da zatreba, on je sposoban biti broj 1 i odgovoriti svim Dalićevim zahtjevima. I to je naš jedini golman koji je branio u Ligi prvaka.”

Tu su još Ivor Pandur i Karlo Letica koji konkuriraju za trećeg golmana?

“To sad ovisi o onome što Dalić i stožer žele na ovom Svjetskom prvenstvu. Ukoliko idu na provjerenu varijantu, ja mislim da je Pandur u ovom trenutku u blagoj prednosti ispred Letice iz razloga što je ‘jedinica’ u klubu koji se u ovom trenutku bori za Premier ligu (Hull City op.a.). U zadnje dvije godine je možda i najbolji igrač u klubu, a kažu da je to najzahtjevnija liga na svijetu. Prema tome, Pandur je tu dokazan. Iako, kod mene postoji jedna mala dilema. I to između Pandura i Silića. Ne govorim ovo navijački, nego isklučivo iz razvoja mladih vratara. Imamo jako puno dobrih vratara, ali jako malo vrhunskih. Siliću je potrebno okružje koje će ga prisiliti da se razvija, a za to je najbolja reprezentacija.”