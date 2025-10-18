VIDEO / Martinjak nokautirao protivnika u prvoj rundi i osvojio novu titulu

Hrvatski borac Marko Martinjak (34) spektakularno je došao do novog naslova u boksu bez rukavica (bare knuckle) nakon što je u Leedsu nokautirao domaćeg borca Dana Podmorea u prvoj rundi i tako osvojio pojas u bridgerweight kategoriji. Time je postao dvostruki svjetski prvak, budući da već drži naslov u super kruzer kategoriji.

Borba je počela eksplozivno. Martinjak je odmah zauzeo kontragardu i krenuo prema protivniku, no već nakon 20 sekundi našao se u nokdaunu. Ustao je brzo, očito iznerviran, odgurnuo suca i silovito krenuo u napad.

Uslijedila je brutalna serija udaraca. Prvo je Martinjak poslao Podmorea na pod lijevim krošeom nakon ubojite kombinacije, a kad se Englez pridigao, hrvatski borac ga je dotukao još jednom serijom krošea i aperkata. Podmore je ponovno pao, a ovaj put više nije mogao nastaviti — sudac je odmah prekinuo borbu.

Martinjak je ovim trijumfom potvrdio status jednog od najopasnijih boraca u svijetu bare knuckle boksa, a borbu u Leedsu završio je na impresivan način – nokautom u prvoj rundi i novim pojasom oko struka.

Martinjak je nakon pobjede izjavio:

“Zahvaljujem svom timu na pripremama. Ne možeš biti prvak ako samo daješ batine, moraš i primiti batine. Čini se da sam slomio ruku, ali je*i ga. Slušajte, je*eš BKB rang liste, ja sam najbolji borac u pound-for-poundu, najbolji borac na svijetu iz malene Hrvatske. Hvala i ovih 16 luđaka što su doletjeli u Leeds podržati me, kao i svima koji su uz mene”, rekao je Martinjak pa odgovorio hoće li napasti teškaški pojas:

Vidjet ćemo. Ruka mi je slomljena, ali ako dođe dobra ponuda, zašto ne.”

