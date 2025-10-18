VIDEO / Martinjak nokautirao protivnika u prvoj rundi i osvojio novu titulu

Borba je počela eksplozivno. Martinjak je odmah zauzeo kontragardu i krenuo prema protivniku, no već nakon 20 sekundi našao se u nokdaunu. Ustao je brzo, očito iznerviran, odgurnuo suca i silovito krenuo u napad.

Uslijedila je brutalna serija udaraca. Prvo je Martinjak poslao Podmorea na pod lijevim krošeom nakon ubojite kombinacije, a kad se Englez pridigao, hrvatski borac ga je dotukao još jednom serijom krošea i aperkata. Podmore je ponovno pao, a ovaj put više nije mogao nastaviti — sudac je odmah prekinuo borbu.

Martinjak je ovim trijumfom potvrdio status jednog od najopasnijih boraca u svijetu bare knuckle boksa, a borbu u Leedsu završio je na impresivan način – nokautom u prvoj rundi i novim pojasom oko struka.