VIDEO / Marčinko uz puno propuštenih prilika ostala bez 2. kola u Cincinnatiju

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Hrvatska tenisačica Petra Marčinko (WTA - 53.) nije uspjela izboriti plasman u drugo kolo WTA 1000 turnira u Cincinnatiju, gdje ju je u prvom kolu pobijedila Švicarka Simona Waltert sa 5-7, 6-4, 6-2.

Bio je to njihov peti međusobni dvoboj, ali prvi u glavnom ždrijebu na WTA Touru. Waltert je pobijedila u prva tri meča, a Marčinko je bila bolja u zadnjem, odigranom ove godine u kvalifikacijama turnira u Eastbourneu na travnatoj podlozi. No, u Cincinnatiju je Waltert proslavila četvrtu pobjedu.

Dvoboj je bolje započela Marčinko i ‘breakom’ u četvrtom gemu povela je 3-1. No, odmah u sljedećem gemu je izgubila servis, iako je imala 40-15. Švicarka je osvojila četiri poena zaredom i vratila dvoboj u rezultatsku ravnotežu. Kad se činilo da će o osvajanju prvog seta odlučivati ‘tie-break’, hrvatska tenisačica je još jednim ‘breakom’ osvojila prvu dionicu meča.

Petra je nakon spašene ‘break’-lopte u petom gemu drugog seta, došla do 15-40 u sljedećem. No, Waltert je spasila te dvije prilike Marčinko za ‘break’ i još jednu prednost Zagrepčanke.

Za razliku od Marčinko, Švicarka je svoju priliku u devetom gemu iskoristila i kod 5-4 došla do servisa za osvajanje drugog seta. Petra je još jednom došla do 15-40, ali je još jednom ostala bez realizacije. Imala je i jednu prednost, ali do ‘breaka’ u drugom setu nije došla pa je put prema pobjedi i plasmanu u drugo kolo morala tražiti u trećem setu.

I u trećem setu je Zagrečanka nastavila propuštati prilike. Spasila je ‘break’-loptu u trećem gemu, a onda mogla otići na 3-1, ali je propustila realizirati sedmu priliku zaredom za oduzimanje servisa. U sljedećem gemu je Waltert po treći put u meču oduzela servis hrvatskoj reprezentativki. Švicarka je ‘break’ potvrdila i povela 4-2.

Marčinko je imala 40-0 u sljedećem gemu. S dvije dvostruke pogreške i dva promašena bekenda dovela je Waltert do još jedne ‘break’-lopte, a Švicarka ju je realizirala neuhvatljivim reternom za 5-2.

Nakon što je Marčinko u prvom setu imala maksimalnu iskorištenost ‘break’-lopti (2/2), do kraja meča je ostala na 0/9. Waltert je od od osam prilika, iskoristila njih četiri, što je na kraju prevagnulo na stranu Švicarke.

Simona Waltert će u drugom kolu igrati protiv treće tenisačice svijeta, Amerikanke Jessice Pegule.

Hrvatsku su na Cincinnati Openu ostale predstavljati Antonia Ružić i Donna Vekić u pojedinačnoj konkurenciji. Ružić u prvom kolu za suparnicu ima Poljakinju Magdalenu Frech, a Vekić u drugom kolu čeka bolju iz dvoboja Kineskinje Wang Xinyu i jedne od kvalifikantica.

WTA 1000 Cincinnati – 1. kolo

Zeynep Sonmez (Tur) – Darja Kasatkina (Aus) 2-6, 7-6 (4), 6-3

Anhelina Kalinina (Ukr) – Darja Vidmanova (Češ) 4-6, 6-4, 6-2

Simona Waltert (Švi) – PETRA MARČINKO (HRV) 5-7, 6-4, 6-2

Kamila Rahimova (Uzb) – Kimberly Birrell (Aus) 6-2, 6-2

Taylor Townsend (SAD) – Camila Osorio (Kol) 3-6, 6-3, 6-3

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