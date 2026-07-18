Maloča za SK: ‘Od jednog igrača Hajduka očekivao sam puno više’

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Bivši igrač Hajduka Mario Maloča u gostovanju kod našeg Denisa Draganovića osvrnuo se na europske izazove splitske momčadi, istaknuvši da je nakon druge utakmice protiv Žiline ostalo dosta upitnika. Istaknuo je da Hajduku trebaju pojačanja na tri pozicije, komentirao je situaciju oko Marka Livaje te se osvrnuo na igre Michelea Šege pa najavio dvomeč s Pafosom u trećem pretkolu Europske lige. Posebno je istaknuo i da očekuje veći doprinos na terenu, ali i u svlačionici, od Darija Marešića.

“Hajduk mora biti iznad svih, i ega Gonzala Garcije i ega Marka Livaje. Ali mislim i da Hajduku na terenu definitivno treba Livaja”, rekao je bivši stoper Hajduka Mario Maloča za Sport Klub pa se osvrnuo na kritike Micheleu Šegi:

“Šego je i prvu utakmicu odigrao dobro, usprkos promašajima. Bolje funkcionira u organiziranijim utakmica naspram uzvrata protiv Žiline. Mislim da će biti bolji uz Livaju i da će mu pasti teret očekivanja da bude ‘novi Livaja’, jer je to nemoguće.”

Apostrofirao je i da je očekivao veći doprinos od stopera Darija Marešića, koji je prošle zime došao iz Istre 1961 kao veliko pojačanje.

“Očekivao sam puno više od Marešića koji je doveden da bi bio lider i oslonac mladim igračima. Vjerojatno ni on sam nije zadovoljan svojim igrama u Hajduku. Očekujem puno više od njega, Hajduku treba stoper koji je lider, koji ima kvalitetu i koji će pokazati gard.”

Za kraj se osvrnuo na trenera Gonzala Garciju.

“Sviđa mi se kao trener. Sigurno da mora poraditi na izjavama poput onih o motivaciji igrača s kraja sezone, ali stil igre mu je veliki plus. Za početak se mora smiriti situacija između njega i Livaje.”

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