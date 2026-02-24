VIDEO / Maestralni Bodo izveo čudo i izbacio Inter iz Lige prvaka! Leverkusen rutinski do osmine finala

Podijeli :

xTizianoxBallabio IPAxSportx via Guliver

Veliko se iznenađenje dogodilo u razigravanju za osminu finala nogometne Lige prvaka, norveški Bodo Glimt je srušio milanski Inter, aktualnog europskog doprvaka, dobivši s ukupnih 5-2 nadmetanje tijekom 180 minuta.

U osmini finala će Bodo Glimt igrati protiv Sportinga ili Manchester Cityja, s tim da su Norvežani u ligaškoj fazi Lige prvaka već pobijedili Manchester City na domaćem terenu s 3-1.

Inter je ovog utorka od samog početka preselio igru pred suparnički šesnaesterac i frcalo je oko vrata norveškog sastava kroz cijelo prvo poluvrijeme. Prijetili su Frattesi, dva puta Thuram, Bastoni i Zielinski, ali Bodo se hrabro branio, sve je preživio i na odmor se otišlo bez pogodaka.

Držao je Bodo za njega sjajnih 0-0 do 58. minute kada je napravio još jedan ogroman korak prema iznenađenju. Veliku je pogrešku napravio Akanji koji je predao suparničkim napadačima loptu. Prvu opasnost je spriječio vratar Intera Sommer, ali je na odbijenu loptu dobro reagirao Hauge i pogodio za vodstvo gostiju 1-0.

Novi šok za Inter uslijedio je u 72. minuti kada je lijepo asistirao Hauge, a sve je atraktivno u trku obavio Evjen i zabio u suprotni kut za 2-0. Time je Inter i definitivno bio ‘pokopan’, a uspio je do kraja tek zabiti počasni pogodak. Nakon kornera strijelac je bio Bastoni u 76. minuti.

Od 62. minute za lanjskog finalista je zaigrao hrvatski reprezentativac Petar Sučić.

Bayer je rutinski izborio osminu finala gdje će igrati protiv Arsenala ili Bayerna. Nakon pobjede Bayera u prvom dvoboju u Pireju od 2-0, njemački sastav i Olympiakos su u Leverkusenu odigrali utakmicu bez golova.

Puno bolji u uzvratu je bio Bayer. U prvom dijelu je dvije najbolje šanse imao Schick, u nastavku je Grimaldo uzdrmao gredu, ali Bayer zbog svih propuštenih prilika nije tugovao, već je vrlo jednostavno proslavio prolaz dalje.