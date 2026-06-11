VIDEO / Ludilo na prvom treningu Hrvatske: Stotine navijača uz tamburaše bodrilo Vatrene

Dan uoči službenog otvaranja Svjetskog nogometnog prvenstva, hrvatska reprezentacija je u svojoj američkoj bazi u Alexandriji odradila prvi trening.

Premda se tridesetak minuta prije početka treninga spustio pljusak, vrijeme se smilovalo i u trenutku kada su Luka Modrić i ostatak ekipe zakoračili na travnjak terena u Episcopal High School pojavilo se sunce.

Već uobičajeno za velika natjecanja prvi trening je bio otvoren za javnost na oduševljenje brojnih hrvatskih navijača i lokale zajednice. Trening su organizirali FIFA, Grad Aleksandrija i Episcopal High School. Bio je to događaj na koji se moglo doći samo s pozivnicama, a bio je namijenjen lokalnoj zajednici, posebno djeci i nogometnim školama.

Okupilo se oko 800 ljudi, među kojima i brojni hrvatski navijači pristigli iz bliže i dalje okolice. Atmosfera na treningu je bila sjajna, posebno oko terena gdje su se navijači odlično zabavljali. Pojavili su se i tamburaši iz društva sv. Josipa iz Pittsburgha. Uz njih su bila i djeca u narodnim nošnjama.

“Hrvatska je stigla na prvenstvo, zato što joj je ovdje mjesto,” orio se bečarac. Pjevala se i Thomsonova “Lijepa li si…

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“Svima nam ovo mnogo znači, velika je stvar za hrvatske zajednice dolazak reprezentacije u SAD. Uzbuđeni smo i jedva čekamo početak prvenstva,” kazao je Dario Barišić između dvije “tamburaške akcije”. Barišić je porijeklom iz Đakova, a u SAD je od 2002. godine.

“Najvažnije je da reprezentacija prođe skupinu, a nakon toga sve je moguće,” dodao je.

Oduševljenje atmosferom nije skrivao niti Amerikanac Eric koji je prije mjesec dana dobio hrvatsku putovnicu. Naime, djed njegove supruge je preko Brača i Australije stigao do Sjedinjenih Država.

“Ja sam Amerikanac rođen u D.C.-u, ali sada sam Hrvat,” kazao je sa smiješkom. U njegovom društvu je bila i kćer Bri.

“Obožavam nogomet, posebno Modrića i Perišića, sjajni su. Nadam se da će “Vatreni” daleko dogurati na prvenstvu,” kazala je.

Za to vrijeme igrači su marljivo nizali vježbe. Bio je to trening na kojem Zlatko Dalić i njegov stožer nisu otkrivali “karte”, završno brušenje igre uoči početka World Cupa kreće od sutra kada će treninzi biti zatvoreni za medije, izuzev uvodnih 15 minuta.

Prava “ludnica” je nastala kada je su igrači počeli dijeliti malene lopte, a zatim i potpisivati dresove, majice, kopačke, raditi selfije. Najviše “posla” imao je Modrić, koji je uz hrvatske suvenire potpisivao i brojne Realove dresove.

Svjetsko prvenstvo počinje u četvrtak utakmicom između Meksika i Južne Afrike, a Vatreni kreću u akciju 17. lipnja u Dallasu ogledom protiv Engleske.