Logarušić za SK: S Esvatinijem sam Kamerunu ukrao SP! Eto’o? To je u Africi normalno

Podijeli :

Hrvatski trener Zdravko Logarušić više od desetljeća proveo je u Africi. Od reprezentacija vodio je Esvatini, Sudan i Zimbabve. Sada je slobodan trener, a s našim Brunom Roglićem u emisiji Jutro SK najavio je nadolazeći Afrički kup nacija, a osvrnuo se i na svoje razdoblje koje je proveo na tom kontinentu.

Afrički Kup nacija pratite ekskluzivno na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.