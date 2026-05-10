Lakić za SK: SHNL je teška liga, a Beljo je učinio da zabiti 30 golova izgleda lagano. Dalić? Donijet će ispravnu odluku

Dinamo je u 34. kolu SuperSport HNL-a s 2:0 svladao Hajduk u derbiju na Maksimiru i još jednom potvrdio dominaciju u domaćem prvenstvu. Pogotke za zagrebačku momčad postigli su Mounsef Bakrar i Dion Drena Beljo, kojem je to bio 30. gol u SHNL-u.

“Jedan interesantan derbi. Prvo poluvrijeme bilo je dosta suzdržano, a drugo poluvrijeme Dinamo je odlučio u svoju korist. Hajduk me razočarao s predstavom. Očekivao sam veći otpor, pogotovo u drugom poluvremenu. Ali izgleda da nije ovo njihova sezona”, rekao je Lakić u uvodu. Kako gledate na rad trenera Garcije? Imao je vrlo dobar dojam igre kroz cijelu sezone, ali premalo bodova je osvojio u derbijima.

“Rezultatski nije dobro, ali volim Garciju i smatram ga dobrim trenerom. Jako je teško igrati ovakve utakmice kada znaš da ne možeš ni gore ni dolje. Činjenica je da protiv Dinama nisu dobro izgledali ove sezone, dok su neke derbije protiv Rijeke nesretno izgubili. Naravno da se sada postavlja pitanje je li mogao bolje. Mislim da je Gonzalo dobar trener i da će biti samo bolji. Hajduk s njim ima dobrog trenera.” Jeste li zadovoljni s Beljinom igrom u jučerašnjem derbiju?

“Imao je i boljih utakmica ove sezone. Ali kad zabiješ i još imaš priliku postići dva, tri pogotka, ne smiješ se žaliti. To samo govori kakvu sezonu igra i uvijek sam zadovoljan kad zabije pogodak.”

Je li SHNL loš ili je Beljo spektakularan ove sezone?

“Mislim da je Dion učinio SHNL da izgleda loše. I da je učinio da 30 golova izgleda lako zabiti. Naravno da je SHNL teška liga, kroz prošle sezone se pokazalo da je i 20 golova teško postići. Tako da mislim da je on, kao i Dinamo, odigrao jaku dobru sezonu.”

Ima li nervoze kod Vas i Diona uoči popisa izbornika Dalića?

“Naravno da ima. Dion se nada pozivu i nema veće časti nego igrati na velikom natjecanju, a i meni kao njegovom menadžeru to bi bila velika sreća. S druge strane, moramo biti realni i reći da izborniku Daliću nije lako odlučiti. Dion igra fenomenalnu sezonu, ali i drugi su tu s razlogom. Vjerujem da će izbornik donijeti ispravnu odluku. Pokazao je u svom mandatu da to radi dobro i odluku koju donose treba poštivati.”

Nije istina da Beljo nije uspio u Bundesligi…

“U medijima se stvari često prenose površno, od ljudi koji nemaju dovoljno znanja pa onda daju svoja mišljenja. Jako mlad je otišao u Augsburg, na polusezoni, što nije bio idealan trenutak, ali start mu je bio jako dobar. Postao je reprezentativac. U drugoj sezoni također je dobro krenuo, a onda se dogodila promjena trenera. Taj trener imao je konzervativniji pristup i fokus na obranu, pa se Dion tu nije najbolje snašao. Trener ga nije vidio u planovima, a onda je na kraju te sezone otišao na posudbu u Rapid. Tamo je prvu polusezonu igrao na tragu ovih nastupa sada u Dinamu. Augsburg ga ove sezone nije htio prodati, ali on je želio promijeniti klub. Želio je transfer u Dinamo, klub za koji navija od malih nogu, a odgovara mu i napadački stil igre Dinama. Borba za titule, gard… To je nogomet koji mu puno više leži, nego onaj koji je igrao u Augsburgu.”

Kakva je njegova budućnost u Dinamu?

“Vidjet ćemo što će se događati. Razgovori traju i trajat će, ali Dinamo će odlučiti hoće li on ostati. Dion je sretan u Zagrebu i uživa.”

Kako komentirate Bobanov potez s početka sezone kada je odlučio promijeniti veliki broj igrača u svlačionici?