Kozniku za SK: ‘Stojković igrački ništa ne zaostaje, šteta što prije nije dobio priliku’

Bivši hrvatski reprezentativac Ardian Kozniku, nekadašnji napadač Hajduka i Dinama te član brončane generacije Vatrenih sa Svjetskog prvenstva 1998. u Francuskoj, u razgovoru za Sport Klub osvrnuo se na aktualnu sezonu SuperSport HNL-a. Kozniku se posebno osvrnuo na dominaciju Dinama koji je osvojio dvostruku krunu, prvenstvo i Kup, ali i odnos snaga između Dinama, Hajduka i Rijeke. Posebno se dotaknuo situacije u Splitu, gdje je proveo četiri godine igračke karijere.

Ardian, za početak nam recite, jeste li zadovoljni karijerom koja je krenula u rodnoj Đakovici na Kosovu, da biste iz Prištine napravili transfer u splitski Hajduk? Nakon toga igrali ste nekoliko sezona u Francuskoj, zatim dvije sezone u Dinamu, a karijeru ste završili u Hrvatskom dragovoljcu?

“Tako je, igrao sam osim toga još i u Austriji i na Cipru. U ono vrijeme, dok sam ja igrao i ostali koji su uspjeli otići van, bilo je jako teško otići zato što su prije u Ligama petice samo tri stranca imala pravo igrati. Konkurencija je bila velika, a u ono vrijeme dok sam igrao u Francuskoj, te četiri godine tamo su bile generacije koje su sve osvojile, od europskih do svjetskih prvenstava. Zadovoljan sam i ne bih ništa mijenjao.”

Glavna tema današnjeg intervjua je osvrt na ovu sezonu u SuperSport Hrvatskoj nogometnoj ligi s naglaskom na Dinamo, u kojem ste igrali jedno vrijeme, a koji je osvojio dvostruku krunu. Naravno, tema je i Rijeka koja je prošle sezone stigla do dvostruke krune?

“Prvo želim čestitati Dinamu na osvojenoj dvostrukoj kruni i to potpuno zasluženo. Dinamo je napravio takvu momčad, o čemu smo pričali na početku prvenstva, da je imao širu listu igrača, i to kvalitetnih igrača. Uz sve to još su igrali na dva fronta, Europsku ligu i Hrvatsku ligu. No, prvenstvo je dosta dugo, tako da je na početku bilo zanimljivo, bilo je i nekih poraza, ali ipak prvenstvo ne traje deset kola…”

Kako ste vidjeli igre Rijeke ove sezone?

“Rijeka je prošle godine osvojila dvostruku krunu, a ove godine su dosta visoko gurali i isto su igrali na dva fronta. No, kao što sam rekao, Dinamo tu ima prednost jer ima jači budžet i bolju organizaciju. Oni su skuplji i bolji i zato su osvojili dvostruku krunu!

A Rijeka je došla do finala Kupa iako je puno igrača otišlo iz kluba tako da se može reći kako je to za Rijeku veliki uspjeh.”

Posebna tema je vaš bivši klub Hajduk gdje ste proveli četiri sezone i u tom vremenu osvojili šest trofeja. No, taj isti Hajduk titulu prvaka čeka od 2005. godine i nekoliko puta bio je jako blizu?

“Žao mi je kad sve to gledam jer znam kako je bilo kad sam ja igrao za Hajduk. Kad sam došao osvojili smo Kup bivše Jugoslavije u onoj utakmici koja je poznata po tome da je Bokšić zabio gol (Zvezdi, op.a.). Nakon toga smo u samostalnoj Hrvatskoj osvojili još dva prvenstva, pa onda dva Superkupa i još jedan Kup Hrvatske. Uz to sam bio najbolji strijelac lige.

A što se u zadnje vrijeme događa s Hajdukom, baš mi je žao, i zbog navijača… Torcida nas je, kad smo igrali, stalno bodrila gdje god smo igrali. Tako i danas bodre igrače, ali ne bih ulazio u detalje zašto je sve ovako. Možda kvaliteta igrača koji su došli nije kao što je bila prije…”

Još ste dodali na temu stalnih promjena trenera i igrača?

“Nije lako igrati u Hajduku i nije lako voditi Hajduk jer svi okolo misle da se priznaje samo pobjeda, ali to je nerealno. Pogotovo u Hrvatskoj ligi gdje ne bih podcjenjivao druge klubove, ali oni bi uz Dinamo trebali biti TOP momčad.”

Pričali ste i o svojoj trenerskoj karijeri, o Srđanu Lakiću kojeg ste trenirali u Hrvatskom dragovoljcu kad je bio prvi strijelac Druge lige te ga preporučili tadašnjem izborniku Slavenu Biliću, zatim o Marku Pjaci s kojim ste kao trener radili dvije sezone u zagrebačkoj Lokomotivi. Tema je bio i izbornik Zlatko Dalić koji je nedavno objavio popis igrača za Svjetsko prvenstvo gdje su pretpozive dobili Dion Drena Beljo i Luka Stojković iz Dinama.

“Pratio sam sve njihove utakmice i ovaj popis izbornika Dalića koji je objavio. Gledajte, Beljo je napravio u sezoni fantastične stvari i kao jedan napadač, kakvog treba svaki trener i svaki klub, zabio je puno golova. No, ja nisam izbornik jer će on izabrati najbolje igrače. S druge strane, na njegovoj poziciji je jaka konkurencija.

Meni je jedino žao što nisu dobili priliku možda prije jer su igrali fantastično, a isto tako su tu i drugi igrači koji igraju u nekim drugim ligama. U Španjolskoj, pa u Americi, pa onda u Njemačkoj… Sve su to TOP igrači kao Musa, Budimir, Kramarić, Matanović…

A Stojković je mlad igrač koji je bio jako dobar u drugoj sezoni u Dinamu, ali je imao i tu nesreću što se ozlijedio kad je stigao. I on igra jednu poziciju gdje stvarno ima veliku konkurenciju. Kad gledaš igrački, ništa ne zaostaje za njima, ali oni već dugo igraju zajedno… Šteta što nije dobio priliku prije da se barem upozna s ekipom jer bi bilo lakše njemu i izborniku.”

Na temu Stojkovića Kozniku je još dodao:

“Izbornik je rekao da mu je to bila jako teška odluka za Stojkovića.”

Za kraj, tema je bila i nadolazeće Svjetsko prvenstvo te kako kao iskusan igrač i trener vidi Hrvatsku u skupini s Engleskom, Ganom i Panamom.