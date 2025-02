VIDEO / Željko Pavličević za SK: Ova reprezentacija daje sukus hrvatske košarke

Podijeli :

Hrvatska košarkaška reprezentacija poražena je od Francuske u Jazinama 80:83 čime je izgubila šanse za plasman na Europsko prvenstvo. Prvi put u povijesti naša reprezentacija neće igrati na kontinentalnom prvenstvu, a poraz je u emisiji JutroSK s našim Vedranom Babićem komentirao proslavljeni trener Željko Pavličević.

Tmurno raspoloženje dan nakon poraza, kako ste vi doživjeli rezultat i gubitak mogućnosti za plasman na Eurobasket?

–Gubitak je velik za cijelu hrvatsku košarku, povijesni prvi neodlazak na Europsko prvenstvo. Zbog Cipra smo bili u hendikepiranoj grupi gdje nismo imali pravo na kiks. Koštalo nas je pet minuta drugog poluvremena u BiH gdje smo prihvatili košarku u kojoj se jurilo gore-dolje. Došli smo u situaciju da smo jučer protiv Francuske, koja je nakon SAD-a najjača reprezentacija, morali slaviti. Igralo se u posebnom, teškom ambijentu u Jazinama i rezultat je na kraju dobar jer je protivnik bio jak, ali bilo je ili-ili i poraz nas je odveo u dubinu europske košarke.

Francuska i Bosna i Hercegovina su izborile prolaz iz naše skupine F, dok Cipar prolazi dalje kao domaćin.

Što se tiče jučerašnje utakmice, dobar početak, ali kad su Francuzi preuzeli vodstvo više nismo mogli uhvatiti zaostatak.

–Da smo u nogometu 5:0 bi bilo jako dobro, u košarci mi je najgora utakmica kad povedemo u početku. Košarkaši se opuste i to postane čupava utakmica, zato te prve dvije minute ne igraju nikakvu ulogu. Postoje strategija i taktika pripreme utakmice, a protiv Francuske koja ima atlete i igrače ih najboljih klubova mi smo počeli igrati agresivno na pola terena. To me jako iznenadilo jer je Sesar najavio da ih moramo svesti na igru 5 na 5, a mi smo se raširili po cijelom terenu i taktički bolji igrači su lako poentirali. Po meni je to loša strategija i tu se taj impuls izgubio. Velika boljka ove reprezentacije je i obrambeni skok, to smo pokazali i u Zagrebu protiv BiH. Njih je napadački skok spasio, a još jedna greška je početak treće četvrtine kao i u Sarajevu. Tada se izgubila i pozitivna energija publike.

Sesar je već nakon nepune minute pozvao time-out.

-Da, nešto u toj svlačionici na poluvremenu nije bilo dobro jer se takav početak treće četvrtine dogodio već dva puta. Ne znam jel se igrači opuste, jel vode neku diskusiju, loše zagrijavanje… Što se tiče dobrih stvari, Hezonja je bio odličan, ali ima jedan dio krivice zbog promašena tri penala što se isto ponekad može dogoditi. Nitko drugi nije ništa pametno pokušavao, Smith jučer nije odigrao što se od njega očekivalo. Šamanić je izgubio ritam neigrajući u NBA-u, ali je za Hrvatsku odigrao dobro i imamo još jednog polivalentnog igrača. Braća Drežnjak se nisu registrirala i nedostajali su.

Što se tiče Francuza, to su igrači koji su u punoj formi. U završetku smo tri puta došli u situaciju da je Smith bio s njihovim najvišim igračem što je trebala biti naša prednost, a nije se prepoznala. Da smo tu nešto izveli, možda bi bilo malo drugačije. Rezultatski je ovo super – igrači su pokazali hrabrost, samopouzdanje i homogenost što je zasluga i trenera.

Kako objašnjavate da je Hrvatska u svakoj četvrtini puno bolje igrala prema kraju?

-Tu ima psihologije lošije ekipe, nismo na nivou Francuza. To ne znači da nismo mogli dobiti, ali objektivno smo slabiji i kad se stvori veća razlika naši su se igrači opustili i počeli su s nešto riskantnijom igrom. To je čista psihologija.

Francuska je imala 42 koša igrača s klupe, a Hrvatska 17. Tu se vidi širina koju imaju Francuzi.

-Tako je. Francuska je velesila, pametni su, fokusirani, dobri šuteri. Nažalost, mi nemamo tu širinu. Braća Drežnjak su drugi dio igrali kvalitetno, Mavra i Kapusta su uz njih preuzeli na sebe veliku odgovornost. Ljubičić je ušao, da smo imali još nekoga tko je mogao povući bilo bi drugačije. Ipak, uz ovakav njihov roster nismo mogli konkurirati što pokazuje statistika.

Vratimo se na Hezonju koji je postigao gotovo polovicu naših koševa – čak 37 poena, 11 skokova. Šteta što nije bilo više suigrača koji ga mogu pratiti, ovo podsjeća na situaciju kada se lopta gurala Bojanu Bogdanoviću pa je sve ovisilo što će on s njom napraviti. Je li tu problem manjka kvalitete ostatka ekipe ili njegovog samopouzdanja?

-Dio je toga da Hezonja stvarno ima kvalitetu što je pokazao i jučer unatoč greškama. Veliki igrači imaju pravo na takve greške, pokazao je apsolutnu dominaciju nad svim Francuzima i meni je kao treneru bitno da se on stabilizirao u ljudskom smislu. Bio je mlad, dobio velik novac, sad je pokazao da je sazrio. Dešava se slično kao s Bogdanovićem, igrači znaju da je Francuska velik domet pa im je lakše dodati Hezonji. Jedini način da se to preskoči je da reprezentacija mora imati seriju prijateljskih jakih utakmica da svi igrači sazriju u tom smislu i da preuzmu odgovornost.

Mario je izjavio da bi Hrvatska u Zadru trebala igrati samo u Jazinama, ne u Višnjiku. Kakav je Vaš stav po tom pitanju?

–Mi koji smo živjeli godinama uz Jazine znamo da je to jedini naš grad gdje je košarka broj jedan i gdje ona apsolutno živi. Smatram da reprezentacija treba imati samopouzdanja da se igra u većim dvoranama, ovo su naše smicalice gdje ih smještamo u manje dvorane pa nam možda uspije. Rukometaše je pratilo 10-12 tisuća ljudi. Zadar treba biti okosnica reprezentacije jer tamo ima publike, Zagreb ima publiku, ali nije dovoljno praćeno. Ne smijemo na sitno razmišljati.

Što dalje? Kakve će ovaj neplasman posljedice imati na hrvatsku košarku u globalu?

–Ova reprezentacija daje sukus hrvatske košarke. Dakle, naši seniori se nisu plasirali na Eurobasket, naše seniorke se nisu plasirale na Eurobasket. Sve naše juniorske selekcije su ispale u B diviziju. Mi već godinama nemamo igrača, možda će biti par visokih igrača koje će uzeti Ražnatović i uvesti ih u NBA, ali mi te dečke nećemo ni vidjeti, kao što nismo vidjeli Matkovića i Zupca.