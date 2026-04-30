VIDEO / Zvijezda Monaca izgubila živce! Đoković i Giannis sve pratili iz prvog reda

Podijeli :

U drugoj utakmici četvrtfinalne serije Eurolige između Olympiacosa i Monaca dogodila se prava ludnica na kraju prvog poluvremena. Domaćin je stekao ogromnu prednost, a gostima iz Kneževine ništa nije išlo od ruke. Na samom kraju prvog dijela, Mike James, najbolji igrač Monaca, smatrao je kako je na njemu napravljen prekršaj, a nije se libio sucima pokazati svoje nezadovoljstvo. U kratkom vremenu dobio je dvije tehničke pogreške čime je zaradio isključenje. Sve su iz prvog reda pratile brojne zvijezde poput Novaka Đokovića, Giannisa Antetokounmpa, Dejana Bodiroge i Kylea Kuzme.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.