VIDEO / Zvijezda Celticsa vratila se u stilu nakon teške ozljede, TD Garden je erupitrao!

Podijeli :

Petak je u NBA ligi obilježio povratak na parket zvijezde Boston Celticsa Jaysona Tatuma koji je odigrao svoju prvu utakmicu još od 12. svibnja prošle godine kada mu je puknula ahilova tetiva tijekom dvoboja protiv New York Knicksa u doigravanju.

Tatum je u 120-100 domaćoj pobjedi Celticsa protiv Dallas Mavericksa startao u petorci te postigao 15 koševa uz 12 skokova i 7 asistencija za 27 minuta provedenih na terenu. Jaylen Brown je s 24 ubačaja predvodio strijelce Celticsa, dok je Klay Thompson ubacio 19 za Mavse.

S 42-21 Boston je drugi na Istoku, dok je Dallas s 21-42 12. na Zapadu.

Hrvatski košarkaš Karlo Matković postigao je devet koševa (šut za dva 3-3, trica 1-1) uz tri skoka i jednu osvojenu loptu za 13:26 minuta provedenih na terenu u 116-118 porazu New Orleans Pelicansa na gostovanju kod Phoenix Sunsa u NBA ligi.

VIDEO / Pogledajte kako je sjajni Dončić utrpao 44 poena novom klubu Ivice Zupca VIDEO / Šok za Denver: Jokićev najbolji suigrač nagazio na njegovu nogu i doživio neugodnu ozljedu!

Pelicansi su košem Ziona Williamsona pet sekundi prije kraja smanjili na 118-116, ali do kraja dvoboja nisu uspjeli niti napraviti prekršaj kako bi se još jednom domogli lopte.

Devin Booker je s 32 poena predvodio Sunse, dok je Trey Murphy ubacio 22 za Pelicanse.

S omjerom pobjeda i poraza 20-45 Pelicansi su 13. u Zapadnoj konferenciji, daleko od pozicija koje vode u doigravanje, dok su Sunsi s 36-27 na sedmom mjestu Zapada.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.