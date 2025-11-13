VIDEO / Zvezda unatoč ozljedama svladala Monaco pred domaćom publikom

Podijeli :

Košarkaši Crvene zvezde u 11. kolu Eurolige ostvarili su pobjedu protiv aktualnog doprvaka Europe, Monaca, 91:79.

Pred ovim dvostrukim kolom Crvena zvezda bila je u odličnom raspoloženju. Zabilježeno je sedam uzastopnih pobjeda u kontinentalnom natjecanju. No nakon Dubaija sve se promijenilo.

Manje zbog toga što je prekinut veliki niz, a više zato što su crveno-bijeli ostali bez Chime Monekea i Ebuke Izundua. To znači da je popis ozlijeđenih postao bogatiji za još dvojicu vrlo važnih igrača, a na njemu su već Tyson Carter, Devonte Graham, Joel Bolomboy, Isaiah Canaan, Jasiel Rivero, Joel Bolomboy i Jordan Nwora, za kojega je postojala mala nada da bi se mogao vratiti upravo protiv Monaca.

Ipak, Saša Obradović nije kukao, već je pripremio momčad za rat i rudarenje. A srpska je momčad na taj izazov odgovorila na najbolji mogući način, ostvarivši veliku pobjedu — možda i najveću u dosadašnjem tijeku Eurolige.