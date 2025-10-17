VIDEO / Zvezda razbila Real, Hezonja među boljima kod ‘Kraljeva’

Podijeli :

Crvena zvezda je u 5. kolu Eurolige svladala madridski Real, i to uvjerljivo – 90:75 – te tako stigla do treće pobjede u aktualnoj sezoni elitnog europskog natjecanja.

Real je bolje otvorio utakmicu i sredinom druge četvrtine imao prednost 32:22, no tada se probudila Zvezdina momčad koja je užarenoj atmosferi beogradske Arene potpuno nadigrala “Kraljevski klub”.

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja bio je među boljim pojedincima Reala s 15 poena, 3 skoka i 2 asistencije, a u drugoj četvrtini doživio je sramotno vrijeđanje od strane domaćih navijača koje možete pogledati OVDJE.

Nakon pet odigranih kola obje momčadi imaju omjer 3-2. Real u sljedećem kolu opet gostuje u Beogradu, ali ovog puta kod izraelskog Maccabija, dok će Zvezda dočekati Baskoniju.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.