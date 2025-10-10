VIDEO / Zvezda potjerala trenera pa šokirala aktualnog prvaka Europe!

Podijeli :

U prvoj utakmici nakon otkaza treneru Ioannisu Sfairopoulosu košarkaši Crvene zvezde iznenadili su u Istanbulu aktualnog prvaka Fenerbahče i došli do prve ovosezonske pobjede u 3. kolu Eurolige. Beogradski je sastav vodio većim dijelom utakmice i zasluženo slavio... Zvezdu je s klupe vodio pomoćni trener Tomislav Tomović, a debi novog glavnog trenera Saše Obradovića, čije se službeno imenovanje doduše još nije dogodilo, očekuje se u sljedećem kolu.

