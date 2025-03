VIDEO / Zvezda apsolutno razbila Virtus, Panathinaikos slavio u drami do samog kraja

Podijeli :

Košarkaši Anadolu Efesa slavili su u Istanbulu protiv Baskonije rezultatom 92:76 u 31. kolu Eurolige.

Turska momčad nalazi se u sjajnoj formi i ostvarila je petu uzastopnu pobjedu u Euroligi, čime je došla u situaciju da sama odlučuje o svojoj sudbini u borbi čak i za plasman u doigravanje.

Ekipa Luce Banchija ponovno je pokazala odličnu igru, iako gosti iz Baskije nisu došli s bijelom zastavom. Baskonia je posebno zaprijetila na početku treće četvrtine kada je serijom 8-0 prešla u vodstvo 52:49. Ipak, to je bilo posljednje vodstvo momčadi Pabla Lasa, jer je Efes utakmicu prelomio početkom četvrte četvrtine. Tada su domaćini došli do dvoznamenkaste prednosti, koju više nisu ispuštali do kraja susreta.

U pobjedničkoj ekipi Rodrigue Beaubois bio je najefikasniji s 18 poena, dok je Shane Larkin dodao 16. Elijah Bryant ubilježio je 11 poena, uz osam asistencija i šest skokova. Na drugoj strani, Trent Forrest postigao je 17 poena i upisao sedam asistencija, dok je Markus Howard zabio 15 poena.

Efes ima priliku nastaviti pobjednički niz, jer mu za dva dana u goste dolazi već otpisani Maccabi.

Košarkaši Crvene zvezde odigrali su sjajnu utakmicu i bez problema svladali Virtus u 31. kolu Eurolige rezultatom 88:52. Ovom pobjedom došli su do omjera 18-13 i nastavljaju borbu za plasman u doigravanje elitnog natjecanja. Trener Ioannis Sfairopoulos imao je priliku raspodijeliti minutažu kako bi igrači što svježiji dočekali nadolazeći dvoboj s Real Madridom.

U sljedećem kolu, koje je na rasporedu već 28. ožujka, Crvena zvezda će u Beogradu ugostiti Real Madrid, dok će Virtus odmjeriti snage s Albom u Berlinu.

Crvena zvezda je fenomenalno otvorila utakmicu i brzo stekla dvoznamenkastu prednost. Sredinom druge četvrtine vodili su s 45:17, dok je Virtus izgledao nemoćno i bezidejno u oba smjera. Izgledalo je kao da će momčad Duška Ivanovića doživjeti težak poraz u Beogradu. Na poluvremenu je semafor pokazivao 51:27 za domaćina.

Treću četvrtinu Zvezda je otvorila serijom 7:0, povećala vodstvo na 58:27, a jedina preostala dilema bila je – koji će biti konačni rezultat utakmice.

U posljednjoj utakmici 31. kola Eurolige Panathinaikos je kao gost pobijedio Maccabi u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić rezultatom 99:92.

Europski prvak se mučio protiv već otpisanog nekadašnjeg europskog giganta. Maccabi je veći dio utakmice bio u vodstvu, ali su Zeleni preokrenuli boljom igrom u posljednjoj četvrtini i došli do pobjede koja im 99% osigurava doigravanje.

Momčad Ergina Atamana odigrala je lošu utakmicu. Praktički ih je u igri držao samo nevjerojatni Kendrick Nunn. Svi alarmi su se upalili kada je Maccabi početkom četvrte četvrtine poveo 82:67.

No, tada su Atenjani pokazali zašto su europski prvaci. Uslijedila je serija 18-0 i potpuni preokret – 85:82. Međutim, Maccabi je uspio odgovoriti serijom 8-2 i ponovno povesti 90:86.

U završnici je Panathinaikos slomio protivnika tricama. Prvo je pogodio Mitoglou, zatim Nunn, a onda je Hernangómez zaključio seriju 13-2 i osigurao iznimno važnu pobjedu.

Kendrick Nunn završio je susret s 26 poena, osam asistencija, pet skokova, jednom ukradenom loptom i blokadom. Pratio ga je Hernangómez s 18 poena, Brown je ubacio 14, a Gabriel 13 poena. Na drugoj strani, Randolph je upisao 21 poen, dok je Cohen dodao 15.