VIDEO / Zubac slavio u okršaju protiv Dončića, ali obojica se ozlijedila

U noći između subote i nedjelje odigrano je 10 utakmica NBA lige.

Los Angeles Clippersi Ivice Zupca su sinoć u gradskom derbiju svladali Lakerse 103:88 prekinuvši tako niz od osam poraza, a hrvatski se košarkaš je utakmicu završio u prvoj četvrtini zbog ozljede, uganuo je lijevi gležanj.

Clipperse je do pobjede predvodio Kawhi Leonard s 32 koša i 12 skokova, James Harden je dodao 21 koš uz 10 asistencija. Zubac je do ozljede odigrao 10:47 minuta, ubacivši pet koševa (šut iz igre 2/3) uz svega dva skoka i jednu asistenciju. Oslabljeni Lakersi su bili bez trojice startera – Deandrea Aytona, Ruija Hachimure i Austina Reavesa – a utakmicu su završili i bez Luke Dončića koji je ozlijedio lijevu nogu. LeBron James je bio najbolji pojedinac poražene momčadi s 36 poena, a Jake LaRavia je dodao 12 poena i 11 skokova. Clippersi su od početka kontrolirali igru i nakon prve četvrtine su vodili 28-15. U drugoj četvrtini su povećali prednost na čak 17 poena i na poluvremenu vodili 54:39. Tijekom cijele treće četvrtine Clippersi su imali dvoznamenkastu prednost, a u zadnjoj četvrtini su imali prednost od 80-61 prije nego što su Lakersi napravili seriju. Serija od 12-0 dovela je Lakerse na 80:73 nakon polaganja LaRavije, 7:56 minuta prije kraja. Collins i Harden pogodili su trice i pokrenuli seriju Clippersa od 8-0 za vodstvo od 88-73, šest i pol minuta prije kraja, čime su ponovno preuzeli kontrolu i prekinuli niz od pet poraza.

Houston Rocketsi su u derbiju svladali jednog od glavnih konkurenata za sam vrh Zapada – u Denveru su bili bolji od Nuggetsa 115:101.

Rocketse je predvodio Kevin Durant, koji je utakmicu završio s 31 poenom (5/6 za tricu), šest skokova i pet asistencija.

Velik doprinos pobjedi dali su i bek Reed Sheppard (28 poena, šest asistencija, tri ukradene lopte), krilni centar Jabari Smith (22 poena, 10 skokova) te Amen Thompson (16 poena, šest asistencija).

Domaću momčad predvodio je srpski centar Nikola Jokić. Trostruki MVP NBA lige utakmicu je završio s 25 poena, sedam skokova i pet asistencija.

Izostala je adekvatna podrška protivnika kakvi su Rocketsi – razigravač Jamal Murray utakmicu je završio sa 16 poena, četiri skoka i sedam asistencija, a bek Bruce Brown s po 12 poena i skokova za Nuggetse.

New Orleans Pelicansi pobijedili su Indiana Pacerse 128:109. Hrvatski košarkaš Karlo Matković za domaćine je u ukupno 20 minuta na terenu skupio šest poena, devet skokova i dvije asistencije. Prvo ime susreta bio je Zion Williamson s 29 poena, sedam skokova i asistencijom. Pelicansima je ovo četvrta uzastopna pobjeda.

Portland Trail Blazersi su upisali treću pobjedu zaredom nakon što su kod kuće s 98:93 bili bolji od Sacramento Kingsa. Deni Avdija je zabio 24 koša uz 10 asistencija i sedam skokova za Portland, Shaedon Sharpe je dodao 23 poena, Toumani Camara 15 poena i četiri ukradene lopte, dok je Donovan Clingan upisao 14 poena i 14 skokova. Dennis Schroder je s klupe postigao 21 poen i šest asistencija, a novak Maxime Raynaud 17 poena i 12 skokova, što je najbolji rezultat u karijeri za Kingse, koji su izgubili petu utakmicu zaredom i ukupno 22. od 28 ove sezone. Hrvatski koŠarkaš Dario Šarić je dobio priliku i na terenu je proveo tri i pol minute bez učinka. DeMar DeRozan je postigao 15 poena i pet ukradenih lopti, a Keegan Murray je također postigao 15 za Sacramento. Zamjenski igrač Nique Clifford je postigao 12 poena s klupe.

NBA rezultati:

Denver Nuggets – Houston Rockets 101:115

Toronto Raptors -Boston Celtics 96:112

Philadelphia 76ers – Dallas Mavericks 121:114

New Orleans Pelicans- Indiana Pacers 128:109

Detroit Pistons- Charlotte Hornets 112:86

Memphis Grizzlies – Washington Waizards 122:130

Golden State Warriors – Phoenix Suns 119:116

Utah Jazz – Orlando Magic 127:128 (produžetak)

Sacramento Kings – Portland Trail Blazers 93:98

LA ‍Clippers – LA ​Lakers 103:88

