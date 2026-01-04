VIDEO / Zubac se vratio, no nije mogao pomoći Clippersima protiv nezaustavljivog Jaylena Browna

Ivica Zubac se vratio u sastav momčadi iz LA, no njegovi su Clippersi teško poraženi na gostovanju kod Bostona Celticsa rezultatom 146:115.
Zubac se vratio nakon pet utakmica koje je propustio zbog ozljede gležnja te na parketu proveo nešto više od 20 minuta i uz četiri koša, sedam skokova i jednu asistenciju.
Nije to bilo dovoljno da pomogne svojoj momčadi protiv Celticsa u čijim je redovima oduševio Jaylen Brown s 50 koševa tri skoka i pet asistencija.
Najbolji kod Clippersa bili su Kawhi Leonard i John Collins s po 22 koša.
