VIDEO / Zubac ostao na korak od ‘double-doublea’ u pobjedi Clippersa

Los Angeles Clippersi su u rano jutro prema hrvatskom vremenu u svom Staples centru ugostili Charlotte Hornets. Momčad Ivice Zupca predvođena Kawhijem Leonardom i Jamesom Hardenom slavila je protiv jedne od najlošijih momčadi Istočne konferencije sa 117:109.

Susret se prelomio tek u posljednjoj četvrtini koju su Clippersi dobili sa šest razlika. Ključan u pobjedi bio je dvojac Leonard-Harden. Popularno zvani “The Claw” zabio je 35 poena dok je “The Beard” ubacio 32.

Ivica Zubac pridružio se s devet poena i 11 skokova te nije ostvario novi double-double. Kod Hornetsa je najbolji bio LaMelo Ball s 25 poena.

Ovim slavljem Clippersi su sada na omjeru 15-23 dok su Hornetsi na 14-25.