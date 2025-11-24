VIDEO / Zubac odigrao drugu najbolju utakmicu karijere, opet briljirao i Dončić!

Podijeli :

Sedam je utakmica odigrano u NBA ligi u noći između nedjelje i ponedjeljka. Los Angeles Clippersi poraženi su na gostovanju kod Clevelanda.

Cavaliersi su upisali pobjedu rezultatom 120:105.

Clippersi su vodili praktički tijekom cijele prve četvrtine. Prednost im je rasla i do osam poena, ali je na kraju prvog dijela na semaforu stajalo 27:24. Domaći su na samom kraju četvrtine prvi put poveli i od tada više nisu ispuštali vodstvo.

Cleveland je do pobjede vodio Mitchell s 37 poena, osam skokova i šest asistencija. Mobley je dodao 18, a Hunter poen manje.

Najefikasniji je bio Ivica Zubac s 33 poena uz jako dobar šut iz igre 15/22 i sva tri pogođena slobodna bacanja. Zubac je tako ostao na samo dva poena od svojeg rekorda u NBA ligi, koji datira iz ožujka, kada je Phoenixu ubacio 35 poena. Uz to, Zubac je dodao i 18 skokova. To mu je četvrti najbolji učinak otkako je u NBA. Jednom je imao 29 skokova te dva puta po 20. Ukupno gledajući dvije najvažnije kategorije, Zubac je samo jednom u NBA odigrao bolju partiju od ove, prije tri godine protiv Indiane, kada je imao 31 poen i 29 skokova.

Leonard je ubacio 20, a Harden 19 poena.

Druga franšiza iz Los Angelesa slavila je na svom gostovanju. LA Lakersi su pobijedili Utah 108:106.

Ekipe su se više puta izmjenjivale u vodstvu, ali su Lakersi preuzeli kontrolu krajem treće četvrtine i uspjeli privesti utakmicu kraju.

Dominirao je Luka Dončić s 33 poena, 11 skokova i osam asistencija. Proveo je na parketu nešto više od 40 minuta. Reaves je postigao 20 poena uz 11 uhvaćenih lopti, a LeBron James dodao je 17 poena, šest skokova i osam asistencija.

U ekipi Utaha George je postigao 27 poena uz pet skokova i osam dodavanja. Markkanen se zaustavio na 20 poena i sedam skokova. Jusuf Nurkić ostvario je double-double s 11 poena i deset skokova.

NBA rezultati:

Cleveland Cavaliers – LA Clippers 120:105

Philadelphia 76ers – Miami Heat 117:127

Atlanta Hawks – Charlotte Hornets 113:110

Boston Celtics – Orlando Magic 138:129

Toronto Raptors – Brooklyn Nets 119:109

Oklahoma City Thunder – Portland Trail Blazers 122:95

Phoenix Suns – San Antonio Spurs 111:102

Utah Jazz – Los Angeles Lakers 106:108

