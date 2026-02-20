VIDEO / Zubac još čeka debi za Indianu, Cavaliersi ne znaju za poraz s Hardenom

Podijeli :

Košarkaši Indiana Pacersa poraženi su u dvoboju sa začelja Istočne konferencije NBA lige na gostovanju kod Washington Wizardsa sa 105-112, a hrvatski reprezentativac Ivica Zubac još uvijek je izvan sastava Pacersa zbog ozljede lijevog gležnja.

Zubac je početkom veljače napustio LA Clipperse, te u sklopu zamjene završio u Indiana Pacersima. Međutim, zbog problema s lijevim gležnjem još uvijek nije debitirao za momčad iz Indianapolisa.

Posljednji nastup hrvatski centar je imao početkom veljače kada je u porazu Clippersa protiv Philadelphia 76ersa za 33 minute ubacio osam koševa uz devet skokova.

Bio je to sudar posljednje dvije ekipe Istoka, a Pacersi protiv Washingtona nisu mogli računati na čak šest igrača, među kojima su uz Zupca bili i Pascal Siakam, Tyrese Haliburton, T.J. McConnell, Johnny Furphy, te Obi Toppin.

Wizardsi su početkom treće četvrtine vodili sa 17 poena (66-49), no Pacersi su okrenuli rezultat i poveli s 92-91 početkom posljednje četvrtine. Međutim, domaćin je u završnici susreta serijom 14-2 prelomio utakmicu.

Domaćine su do 15. pobjede sezone, uz 39 poraza, predvodili Bub Carrington, Anthony Gill, Kadary Richmond i Jaden Hardy s po 13 koševa, dok su kod Pacersa najefikasniji bili Jarace Walker s 19 i Taelon Peter sa 16 koševa.

Vodeća momčad Istoka, Detroit Pistonsi nastavljaju s izvrsnim nastupima. Treći put ove sezone pobijedili su New York Knickse (126-111) upisavši 41. pobjedu uz 13 poraza.

Detroit je ostvario uvjerljivu pobjedu u Madison Square Gardenu i bez Jalena Durena i Isaiaha Stewarta, koji moraju odslužiti suspenzije nakon masovne tučnjave u utakmici protiv Charlotte Hornetsa prije 11 dana. Sjajnu predstavu pružio je Cade Cunningham predvodivši Pistonse s 42 koša i 13 asistencija.

Paul Reed je dodao 18 koševa, a Tobias Harris 11 koševa i 10 skokova. Kod Knicksa, koji su treći na Istoku s omjerom 35-21, istaknuo se Jalen Brunson s 33 koša, šest skokova i osam asistencija, dok je Karl-Anthony Towns završio susret s 21 košem i 11 skokova.

Drugo mjesto u Istočnoj konferenciji zauzimaju Boston Celticsi (36-19), koji su također uvjerljivo svladali Golden State Warriorse (29-27) sa 121-110.

Bila je to sedma pobjeda Celticsa u posljednjih osam nastupa. Sjajan je bio Jaylen Brown s 23 koša, 15 skokova i 13 asistencija za svoj treći triple-double sezone. Payton Pritchard je dodao 26, a Sam Hauser 16 koševa. Za Warriorse je debitirao bivši igrač Bostona, Kristaps Porzingis koji je za 17 minuta ubacio 12 koševa svojoj bivšoj ekipi. Najefikasniji su bili De’Anthony Melton s 18, te Will Richard i Gui Santos s po 17 koševa za Warriorse koji su igrali bez Stephena Curryja.

Cleveland Cavaliersi (35-21) produžili su niz pobjeda na šest i pobijedili u 11 od posljednjih 12 utakmica. Ovaj put su uvjerljivo svladali otpisane Brooklyn Netse sa 112-84.

Od dolaska Jamesa Hardena iz Los Angeles Clippersa početkom veljače, Cavaliersi su još uvijek neporaženi. Zanimljivo, bila je to druga uzastopna utakmica i šesta ove sezone u kojoj niti jedne sekunde nisu gubili. Ovoga puta sedmorica igrača su imala dvoznamenkasti učinak, najviše su zabili Donovan Mitchell 17 koševa, te James Harden 16 koševa. Kod Netsa Michael Porter Jr. je upisao 14, a Ochai Agbaji 13 koševa.

