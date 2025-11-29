VIDEO / Zubac jednoznamenkast u novom porazu Clippersa, nije pomogla ni izvrsna partija Leonarda

Ivica Zubac odigrao je 40 minuta i ubilježio 9 poena (šut 4/11), 12 skokova i 5 asistencija. Ni odlična predstava Kawhija Leonarda, koji je zabio 39 poena, nije bila dovoljna da domaćini dođu do pobjede.

VIDEO / Jokićev Denver prosuo pobjedu i ostao bez završnice NBA kupa VIDEO / Dončić sjajan u slavlju Lakersa protiv njegovog bivšeg kluba

Clippersi su kontrolirali utakmicu sve do posljednje četvrtine, a u trećoj dionici imali su i +16, no sve su ispustili u završnici.

Najbolji kod gostiju bio je Jaren Jackson s 24 poena.