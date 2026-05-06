VIDEO / Žalgiris velikim preokretom protiv Fenera ostao ‘živ’ u seriji, Valencia također izbjegla ‘metlu’

Košarkaši Valencije i Žalgirisa produžili su nadu u plasman na Final Four Eurolige nakon što su u trećim susretima četvrtfinala pobijedili Panathinaikos i Fenerbahče i u seriji na tri pobjede smanjili na 1-2.

Valencia je u Ateni pobijedila Panathinaikos s 91-87, dok je Žalgiris pred svojim navijačima porazio Fenerbahče s 81-78. Četvrte utakmice su u Ateni i Kaunasu.

Španjolski sastav je u Ateni vodio od prve minute, u trećoj četvrtini gosti su imali 19 razlike, no umalo su sve prosuli. U posljednjoj četvrtini čak pet minuta nisu postigli koš, pa se domaćin serijom 11-0 smanjio na četiri koša zaostatka (85-90). U samoj završnici Pao je imao četiri napada kako bi se posve približio no nije uspio zabiti.

Tračak nade se pojavio kada je Nigel Hayes-Davis pogodio dva slobodna bacanja za 87-90, a gosti izgubili loptu 17 sekundi prije kraja. Domaćin je imao napad za produžetak, Nikolaos Rogkavopoulos je dva puta gađao za tri poena, no oba puta je promašio. Do kraja je Brancou Badio realizirao jedno bacanje za konačnih 91-87.

Goste su do pobjede predvodili Jean Montero sa 16 koševa i devet asistencija, te Badio sa 16 koševa i šest skokova. Kod domaćina najefikasniji su bili TJ Shorts sa 17, Rogkavopoulos sa 16, te Hayes-Davis s 15 koševa.

Žalgiris je pobijedio Fenerbahče s 81-78, premda su gosti u drugoj četvrtini imali čak 19 koševa prednosti.

Fener je nakon prve četvrtine vodio s 25-12, a u drugoj dionici imao je i 19 razlike (35-16), no Žalgiris je do poluvremena smanjio na sedam koševa zaostatka. Gosti su obranili prednost i na koncu treće dionice, no u zadnjoj četvrtini je došlo do obrata. Domaćin je taj dio igre dobio s 24-16 za konačnih 81-78.

Azuolas Tubelis je vukao domaćine do pobjede s 26 koševa i šest skokova, dok je Nigel Williams-Goss dodao 18 koševa. Na suprotnoj strani Wade Baldwin zabio 16, Talen Horton Tucker je dodao 15, a Devon Hall 14 koševa.

Već ranije je plasman na Final Four izborio Olympiakos, dok Real Madrid vodi 2-1 protiv Hapoel Tel Aviva.

