VIDEO / Wembanyama ispisao povijest NBA protiv Bullsa

Košarka 11. stu 20258:26 0 komentara

Victor Wembanyama nastavljao briljirati, a San Antonio pobjeđivati. Spursi su došli do osme pobjede u deset utakmica, slavili su protiv Chicago Bullsa 121:117. Francuz je susret okončao sa 38 poena, 12 skokova i 5 asistencija na svom računu. Povijest je ispisao francuski centar postavši prvi igrač u povijesti NBA lige koji je na jednom susretu zabilježio najmanje 35 poena, 10 skokova, pet asistencija, pet blokada i pet pogođenih trica.

Milwaukee Bucksi bili su bolji od Dallas Mavericksa 116:114, a Giannis Antetokounmpo bio je prvo ime susreta ubacivši 30 poena, čemu je dodao 8 skokova i 6 asistencija.

NBA rezultati:

LA Clippers – Atlanta 102:105

Dallas – Milwaukee 114:116
Miami – Cleveland 140:138 (produžetak)
Phoenix – New Orleans 121:98
Utah – Minnesota 113:120

Chicago – San Antonio 117:121
Charlotte – LA Lakers 111:121
Detroit – Washington 137:135 (produžetak)
Orlando – Portland 115:112

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)