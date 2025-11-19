VIDEO / Vukove čeka utakmica sezone, Babo: ‘Cibona opet znači Zagrebu, svi u Draženov dom!’

Podijeli :

Cibona od 18:30 u Draženovom domu protiv Reggiane traži prolaz u FIBA Eurokupu. Nakon dva uzastopna poraza, od Bashkimija i Dijona, Vukovi se bore za ulazak među 16 najboljih momčadi. Reggiana ima tri poraza i dvije pobjede, ali i skuplji roster od Cibone, no Vukovi su u prvom susretu slavili nakon drame i sjajne igre. Što očekivati od današnjeg susreta - otkrio je naš Marin Mrduljaš Babo u Jutru SK.