VIDEO / Vukove čeka utakmica sezone, Babo: ‘Cibona opet znači Zagrebu, svi u Draženov dom!’

Košarka 19. stu 202511:07 0 komentara

Cibona od 18:30 u Draženovom domu protiv Reggiane traži prolaz u FIBA Eurokupu. Nakon dva uzastopna poraza, od Bashkimija i Dijona, Vukovi se bore za ulazak među 16 najboljih momčadi. Reggiana ima tri poraza i dvije pobjede, ali i skuplji roster od Cibone, no Vukovi su u prvom susretu slavili nakon drame i sjajne igre. Što očekivati od današnjeg susreta - otkrio je naš Marin Mrduljaš Babo u Jutru SK.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Košarka