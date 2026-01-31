VIDEO / Vratio se Nikola Jokić i za 25 minuta razbio Zupčeve Clipperse

Podijeli :

Nikola Jokić vratio se u sastav Denver Nuggetsa u noći s petka na subotu, prvi put od 29. prosinca, kada je zbog koštane kontuzije i hiperekstenzije lijevog koljena bio izvan terena.

Povratak je obilježio s 31 poenom i 12 skokova u pobjedi protiv gostujućih LA Clippersa 122:109.

Jokić, koji je uoči utakmice bio označen kao upitan, šutirao je 8/11 iz igre, uključujući 2/3 za tricu, dok je s linije slobodnih bacanja imao učinak 13/17. Uz to je upisao i pet asistencija.

Jokić bi trebao nastupiti u nedjeljnom derbiju protiv Oklahoma City Thundera u Denveru, čime i dalje ispunjava uvjete za individualna priznanja poput MVP nagrade i izbora u neku od idealnih petorki.

“Sjajno je imati Jokića natrag, ali hajdemo malo spustiti loptu“, rekao je trener Nuggetsa David Adelman uoči utakmice.

“Čovjek je bio ozlijeđen, bio je odsutan. Povratak najboljeg igrača na svijetu, po mom mišljenju, ogromna je stvar. Samo želim da budemo realni u očekivanjima. Treba ponovno izaći na teren i osjećati se ugodno. Svi znamo kako izgleda kada je on ugodan. To je nešto što dosad nismo vidjeli.“

Jokić je upisao svoj 29. double-double ove sezone unatoč ograničenju minuta koje je odredio Adelman. Tridesetogodišnji srpski centar igrao je samo 25 minuta, što mu je drugi najmanji broj minuta u jednoj utakmici ove sezone.

Centar visok 211 centimetara ozlijedio se u prvom poluvremenu poraza Denvera od Miamija u prosincu. Prije toga bio je peti strijelac NBA lige s prosjekom od 29,6 poena po utakmici. Također ima 16 triple-double učinaka ove sezone, najviše u ligi.

Jokić ove sezone bilježi i najbolje prosjeke u karijeri po broju asistencija (11,0) i postotku šuta za tricu (43 %).

Nuggetsi su u 16 utakmica bez Jokića ostvarili omjer 10-6, što je najveći broj utakmica koje je propustio u jednoj sezoni tijekom karijere.

“Idemo u pravom smjeru. Naravno da smo uzbuđeni što je ponovno s nama, kao što ćemo biti i zbog svakog igrača koji se vrati nakon dužeg izbivanja“, rekao je Adelman o Jokiću.

Denver je i dalje bio oslabljen izostankom nekoliko važnih igrača iz rotacije, među kojima su Aaron Gordon (zadnja loža), Christian Braun (gležanj) i Cam Johnson (koljeno), ali su se u sastav vratili Jamal Murray (zadnja loža, kuk) i Jonas Valančiūnas (list).

Murray je postigao 20 poena i upisao devet asistencija, Tim Hardaway Jr. dodao je 22 poena, a Peyton Watson 21. Za Clipperse je najučinkovitiji bio James Harden s 25 poena i devet asistencija, Kawhi Leonard ubacio je 21 poen, a John Collins 18. Ivica Zubac odigrao je skoro pola sata, upisao je 13 poena i sedam skokova te dvije asistencije.

