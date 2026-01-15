VIDEO / Velika pobjeda Zvezde na gostovanju u Milanu

Iako Olimpija slovi kao jedan od najneugodnijih protivnika za Crvenu zvezdu, osobito posljednjih godina jer je uoči ove utakmice imala sedam pobjeda u posljednjih osam međusobnih susreta, paradoksalno je Milano jedno od gostovanja na kojem su crveno-bijeli vrlo uspješni. To je Zvezda potvrdila i ovoga puta, stigavši do šeste pobjede u devet euroligaških gostovanja u gradu mode.

Riječ je o iznimno važnoj pobjedi, pogotovo jer su obje momčadi bile izjednačene na diobi 10. mjesta. Crvena zvezda se ovim trijumfom revanširala za poraz u Beogradu i stekla prednost u borbi barem za play-in, a možda i zalet za napad na prvih šest mjesta koja vode izravno u doigravanje. Posebnu težinu pobjedi daje način na koji je ostvarena, nakon što je momčad bila u ozbiljnim problemima poslije tri četvrtine.

Zvezda je odlično otvorila utakmicu i povela 5:0, zatim 10:4 i 12:5, no ubrzo su uslijedile oscilacije. Olimpija je za samo dvije minute napravila seriju 11:0 i preokrenula na 16:12. Igra se nastavila u serijama tijekom cijele prve četvrtine. Zvezda je odgovorila s 10:2 i povela 22:18, ali je na kraju prve dionice imala samo minimalnu prednost – 27:25.

Početkom druge četvrtine sve se okrenulo. Milano je otvorio dionicu serijom 7:0 i poveo 32:27, što je bio uvod u loše razdoblje momčadi Saše Obradovića. Olimpija je otišla i na dvoznamenkastu prednost (46:36), a slaba obrana Zvezde najbolje se očitovala u čak 55 primljenih poena u prvom poluvremenu. Na odmoru je domaćin vodio 55:44.

Crvena zvezda je dobro otvorila treću četvrtinu s četiri brza poena i smanjila na 55:48. Imala je tada priliku dodatno se približiti, no promašaji s linije slobodnih bacanja i loše odluke u napadu bili su kažnjeni. Shavon Shields pogodio je dvije trice i odveo Olimpiju na +13 (65:52). Zvezda je ipak uspjela smanjiti na 73:67, no Milano je uzvratio serijom 9:3 i uoči posljednje četvrtine imao prednost 82:70.

Unatoč tome, Zvezda se nije predala. Furiozno je otvorila posljednju četvrtinu i serijom 9:1 smanjila na 83:79. Tada je odgovornost preuzeo Jared Butler, povezao šest poena i šest i pol minuta prije kraja doveo Zvezdu u vodstvo 85:83. Uslijedila je velika borba i česte promjene vodstva, a ključan trenutak dogodio se četiri minute prije kraja pri rezultatu 91:91, kada je Shields zaradio petu osobnu pogrešku.

Zvezda je tada pojačala obranu i serijom 5:0 pobjegla na 96:91. U kontri je Mike Miller-McIntyre pogodio za 98:92, no Marko Gudurić je ubrzo vratio neizvjesnost tricom za 98:95. Ipak, presudan je bio koš Chime Monekea, koji je ispravio promašaj za tricu i donio +5 (100:95) minutu prije kraja. Nakon što je Ellis pogodio samo jedno slobodno bacanje, Moneke je realizirao oba svoja za 102:96, čime je praktički riješio pitanje pobjednika.

Najefikasniji u redovima Crvene zvezde bio je Jordan Nwora s 22 poena, dok su Jared Butler i Chima Moneke dodali po 18. Miller-McIntyre ubacio je 15, a vrijedi istaknuti i Nikolu Kalinića s 10 poena, pet skokova, asistencijom te po dvije ukradene lopte i blokade u ključnim trenucima utakmice. Kod Olimpije su se istaknuli Shavon Shields s 22 poena, Leandro Bolmaro s 13.

Crvena zvezda sljedećeg tjedna igra dvostruko kolo Eurolige. U utorak gostuje kod Monaca, a u petak kod Virtusa u Bologni.

