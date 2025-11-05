VIDEO / Večer za zaborav za Ivicu Zupca, Clippersi poraženi od prvaka

Podijeli :

Los Angeles Clippersi doživjeli su poraz od aktualnih NBA prvaka, Oklahoma City Thundera 126:107.

Prvo ime utakmice bio je Kanađanin Shai Gilgeous-Alexander, prošlosezonski MVP lige. Upisao je 30 poena uz dobar šut iz igre (9/14) i skoro savršen s linije slobodnih bacanja (8/9). Imao je i četiri skoka i čak 12 asistencija te tri blokade.

Najbolji kod Clippersa bio je James Harden koji je ubacio sedam od 17 šuteva za ukupno 25 poena, a dodao je i šest asistencija, šest skokova i jednu ukradenu loptu. Dobar je kod gostiju bio i Isaiah Joe s 22 poena i tri skoka.

Hrvatski centar Ivica Zubac nije imao večer za neko dugo sjećanje. Upisao je sedam poena uz loš šut (3/8). Uz to je imao i sedam skokova, dvije asistencije, dvije ukradene i dvije izgubljene lopte. Zubac je odigrao tek malo više od 25 minuta.

Tricom 3,2 sekunde prije kraja pobjedu je od 113:111 Chicago Bullsima nad gostujućim Philadelphia S76ersima osigurao Nikola Vučević. Josh Giddey zabilježio je svoj drugi uzastopni triple-double s 29 koševa, 15 skokova i 12 asistencija, dok je Vučević zabio 19 koševa uz 10 skokova. Vučevićeva trica dala je Bullsima jedino vodstvo na utakmici i zaokružila povratak nakon zaostatka od 24 poena. Chicago je zaostajao 13 poena 10 minuta prije kraja, a devet poena sredinom četvrte četvrtine. Philadelphia je promašila posljednjih 11 šuteva i postigla samo 36 poena u drugom poluvremenu.Tyrese Maxey iz 76ersa bio je najbolji strijelac utakmice i poražene momčadi s 39 koševa, od čega je šest trica, a Joel Embiid dodao je 20 poena.

Toronto Raptorsi su upisali treću pobjedu zaredom nakon što su na svom terenu sa 128:100 bili bolji od Milwaukee Bucksa. RJ Barrett i Scottie Barnes postigli su po 23 poena za Toronto, dok je Giannis Antetokounmpo bio najbolji kod Milwaukeeja s 22 poena i osam skokova.

Golden State Warriors su ostali neporaženi kod kuće pobijedivši sa 118:107 Phoenix Sunse. Stephen Curry je utakmicu završio s 28 pogodaka, od čega je pet trica, a Moses Moody predvodio je produktivnu igru ​​Golden Statea s klupe s 24 poena. Zvijezda Sunsa Devin Booker bio je najbolji strijelac utakmice s 38 poena. Mark Williams skupio je 16 poena i 16 skokova.

