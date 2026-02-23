VIDEO / Uzalud čudesan triple-double Jokića, poraz i za Dončića

Podijeli :

Nova zanimljiva večer i noć u NBA ligi.

Nedjeljni NBA program donio je poraz LA Lakerima protiv Celticsa (111:89).

Jaylen Brown s 32 poena, osam skokova i devet asistencija te Peyton Pritchard s 30 poena i osam asistencija nosili su Boston (37:19) do osme pobjede iz posljednjih devet utakmica, dok su Lakersi (34:22) izgubili treću od posljednjih pet na domaćem parketu.

Luka Dončić ubacio je 25, a LeBron 20 poena. Austin Reaves gađao je četiri od deset za 15 poena, dok više nitko u momčadi iz Los Angelesa nije bio dvoznamenkast.

Golden State je slavio 128:117 protiv Denvera i to u večeri kad je Nikola Jokić upisao još jedan impresivni triple-double sa 35 poena, 20 skokova i 12 asistencija.

Pritom za Warriorse, uz do kraja sezone otpisanog Jimmyja Butlera, nisu igrali Steph Curry, Draymond Green i Kristaps Porzingis.

Moses Moody upisao je 23 poena, sedam skokova i pet asistencija, Al Horford jedan manje poen od Moodyja, sedam asistencija i jedan skok. Brandin Podziemski imao je 18 poena, 15 skokova i devet asistencija, a De‘Anthony Melton dodao je 20 poena.

Rezultati:

Oklahoma City Thunder – Cleveland Cavaliers 121:113

Atlanta Hawks – Brooklyn Nets 115:104

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors 84:122

Golden State Warriors – Denver Nuggets 128:117

Indiana Pacers – Dallas Mavericks 100:134

Washington Wizards – Charlotte Hornets 112:129

Los Angeles Lakers – Boston Celtics 89:111

Minnesota Timberwolves – Philadelphia 76ers 108:135

Chicago Bulls – New York Knicks 99:105

Phoenix Suns – Portland Trail Blazers 77:92

Los Angeles Clippers – Orlando Magic 109:111

