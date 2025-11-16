VIDEO / Unatoč ozljedi, Jokić do sedmog triple-doublea ove sezone. OKC upisao petu pobjedu zaredom

Iako ga je dan ranije momčad označila kao upitnog zbog „uganuća zgloba lijeve ruke“, Nikola Jokić je ostvario novi triple-double – sedmi u sezoni (u 12 utakmica), 171. u regularnom dijelu NBA lige, odnosno 189. ako se uračunaju i utakmice doigravanja.

Aaron Gordon dodao je 23 poena i 10 skokova za Nuggetse, koji su ostvarili sedmu pobjedu zaredom. Tim Hardaway i Jamal Murray također su završili s 23 poena.Julius Randle postigao je 26 poena, šest skokova i sedam asistencija za Timberwolvese, Naz Reid završio je s 19 poena i šest skokova s ​​klupe, a Anthony Edwards je završio s 26 poena, ali i 15 promašenih šuteva.

Shai Gilgeous-Alexander postigao je 33 poena i Oklahoma City je pobijedio u svojoj petoj utakmici zaredom, u gostima Charlotte 109-96.Chet Holmgren postigao je 25 poena, a Ajay Mitchell 14 s klupe. Isaiah Hartenstein postigao je 12 poena, a Cason Wallace 10 za Thunder.Miles Bridges predvodio je Hornetse s 15 poena, dok su Collin Sexton, Moussa Diabate i Ryan Kalkbrenner imali po 13, a Tre Mann 10.

Raptorsi su 129-111 iznenadili u gostima Indiana Pacerse, a RJ Barrett i Jakob Poeltl postigli su po 22 poena i predvodili Toronto. Pascal Siakam predvodio je Pacerse s 30 poena, dok je Andrew Nembhard postigao 22 poena za Indianu, koja je pala na 1-12, što je najgori početak sezone u prvih 13 utakmica u povijesti kluba.

Donovan Mitchell postigao je 14 poena i tri trice u četvrtoj četvrtini, a Cleveland je pobijedio gostujući Memphis 108-100. Cavaliersi su sada pobijedili u šest od osam utakmica.Mitchell, šesterostruki All-Star igrač, završio je s 30 poena, a Evan Mobley imao je 22 poena i 13 skokova. Cleveland se oporavio od zaostatka od 11 poena, a Jaren Jackson Jr. postigao je 26 poena, a Santi Aldama 12 poena i 11 skokova za Grizzliese, koji su izgubili četiri utakmice zaredom.

Razigravač Ja Morant izašao je iz igre nakon šest minuta zbog bolova u desnom listu i nije se vratio, završivši utakmicu sa sedam poena i dvije asistencije.Zach Edey, koji je u lipnju operirao lijevi gležanj, postigao je ukupno 13 poena i sedam skokova u svom debiju za Memphis. Centar Purduea visok 213 cm bio je deveti ukupni izbor na draftu 2024. godine.